Saoedi-Arabië houdt leden Iraanse Revolutionaire Garde aan

De Saoedische marine heeft vrijdag drie leden van de Iraanse Revolutionaire Garde aangehouden nadat de marine een boot had onderschept die onderweg was naar een olieplatform voor de kust. Dat meldt persbureau Reuters maandag op basis van een verklaring van het Saoedische ministerie van Informatie. De gevangenen worden ondervraagd door de Saoedische autoriteiten.

Volgens het ministerie waren er in totaal drie boten onderweg naar het olieplatform maar wisten er twee te ontsnappen. Volgens Saoedi-Arabië vervoerde de boot explosieven en was het voertuig onderweg om een “terroristische aanval” uit te voeren in de territoriale wateren van het land.

Zaterdag meldde een Iraans persbureau dat Saoedi-Arabië het vuur had geopend op een vissersboot. Een visser zou hierbij om het leven zijn gekomen. Het is niet duidelijk of dit over hetzelfde incident gaat.

De spanningen tussen de landen zijn de afgelopen tijd steeds hoger opgelopen. Saoedi-Arabië en Iran zijn politieke en religieuze rivalen. In Syrië en Jemen steunen de landen verschillende partijen. In Syrië steunt Saoedi-Arabië islamistische bewegingen in de strijd tegen het regime van Assad, de bondgenoot van Iran. In Jemen vecht het land tegen de shi’itische Houthi-beweging die steun krijgt van Iran.

Saoedi-Arabië heeft samen met drie andere Arabische landen de diplomatieke en economische banden met buurland Qatar stopgezet. Waarom de landen de boycot zijn begonnen is nog niet exact duidelijk. De warme banden tussen Qatar en Iran zouden hierin een rol spelen.