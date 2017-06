Rusland beëindigt afspraken met VS over luchtverkeer Syrië

Rusland heeft de afspraken over luchtverkeer tussen Moskou en Washington in Syrië beëindigt. Daarnaast beschouwt het land al het luchtverkeer in gebieden ten westen van de rivier de Eufraat, als doelwit. Voor vliegtuigen van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat (IS) wordt geen uitzondering gemaakt. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie op maandag bekendgemaakt, meldt persbureau Interfax.

Het laatste luchtruimakkoord werd gesloten in juni, en moest incidenten tussen beide landen voorkomen. De harde positie van Moskou volgt op opgelopen spanningen met het westen nadat een Syrisch gevechtsvliegtuig uit de lucht is geschoten door de VS. Dat gebeurde op zondag ten zuiden van Raqqa. De VS hebben de actie bevestigd.

De Syrische piloot wordt vermist. Volgens Washington had het vliegtuig bommen afgeworpen in de buurt van strijders die gesteund worden door de VS. Damascus zegt juist dat de vermiste piloot bezig was met een missie tegen IS.

Soevereiniteit

Het incident is volgens Moskou een grove schending van de soevereiniteit van de Syrische overheid. Het Russische ministerie dreigt daarom dat van nu af aan “alle objecten” uit de lucht geschoten kunnen worden:

“In regio’s waar de Russische luchtmacht actief is zullen alle objecten, inclusief vliegtuigen en drones van de internationale coalitie, ten westen van de Eufraat gezien worden als doelwit. Er zal gebruik gemaakt worden van luchtafweergeschut op de grond.”

Ook eist het land een “grondig onderzoek” naar de Amerikaanse beslissing om het Syrische gevechtsvliegtuig uit de lucht te schieten. De VS zouden de opgezette communicatie tussen beide landen om dit soort incidenten te voorkomen, niet gebruikt hebben. De Russische onderminister voor Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov noemde het incident op maandag een “agressieve daad”.

Het luchtruimakkoord tussen de VS en Rusland werd eerder al opgeheven nadat Washington besloot een Syrische luchtmachtbasis te bombarderen na een gifgasaanval die tientallen burgers het leven kostte.