Pol Pot-maaltijd – opdat de Cambodjanen niet vergeten

Rode Khmer-voedsel, waterige rijst in een bakje met wat zout aan de rand, is sinds maandag verkrijgbaar in de Cambodjaanse stad Siem Reap.

Het klinkt als smakeloze grap, maar restauranteigenaar Tuon Tem (49) bedoelt het tegenovergestelde. Hij wil juist Pols Pots dictatuur in herinnering roepen – in de periode 1975-1979 kwamen zo’n 1,8 miljoen Cambodjanen om het leven.

Tuon Tem verloor zelf negen familieleden. Intussen zelf vader stoort het hem hoe weinig de jongere generatie weet over de Rode Khmer van Pol Pot. Hij biedt de maaltijd aan voor anderhalve Amerikaanse dollar.

Het bord waarop het gerecht wordt ‘aangeprezen’ moet weg.

Het initiatief zal geen lang leven zijn beschoren. Jongeren die komen proeven wat Tuon Tem te bieden heeft, zijn niet enthousiast. Zoals de 26-jarige klant Chin Ka Moniroth desgevraagd oordeelde: „Het smaakt nergens naar. Dit is water met zout.”

Een andere reden waarom de verkoop zal worden stilgelegd is de verordening door de politie die het gebruik van de naam Pol Pot heeft verboden in het restaurant. Het bord waarop het gerecht wordt ‘aangeprezen’ moet weg. Een woordvoerder van de politie verklaarde dat de actie „totaal ongepast” is.

Tuon Tem laat het bord vooralsnog staan. Zijn missie – hernieuwde aandacht voor wat er gebeurd is – is geslaagd. (Reuters)