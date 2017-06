Oud SGP-leider Van Rossum (97) overleden

Oud-SGP-leider Henk van Rossum is zaterdag in Zeist overleden. Ruim twintig jaar zat hij voor de partij in de Tweede Kamer, waarvan vijf jaar als fractievoorzitter.

De SGP noemt Van Rossum in een verklaring “een toegewijde, hard werkende SGP’er die het politieke ambacht met hart en ziel uitoefende”. Hij stond bekend om zijn kennis over Verkeer en Waterstaat en Landbouw en Visserij. Hij was daarnaast de eerste SGP’er die een initiatiefwet op zijn naam schreef.

Ook was hij de eerste politicus die de term ‘aangeschoten wild’ gebruikte als uitdrukking voor bewindslieden die in de problemen zijn gekomen. Dit gebeurde naar aanleiding van de RSV-enquête die onderzocht hoe scheepsbouwer RSV failliet kon gaan in 1983.

Van Rossum studeerde civiele techniek in Delft en kwam in 1967 in de Kamer. In 1986 nam Bas van der Vlies zijn taak als voorzitter van de partij over. De SGP noemt zijn overlijden niet onverwacht. Sinds vorig jaar ging de gezondheidstoestand van Van Rossum achteruit.