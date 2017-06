Man (22) komt om bij woningbrand Leeuwarden

Een 22-jarige man is maandagochtend in een ziekenhuis in Leeuwarden overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een woningbrand, afgelopen nacht in de Friese stad. Dat meldt de politie. Eén andere persoon heeft rook ingeademd en ligt in het ziekenhuis.

Het dodelijke slachtoffer is door de brandweer met een hoogwerker uit het gebouw gehaald. Hij moest ter plekke worden gereanimeerd, en werd daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij overleden.

Studentenwoning

De brand brak rond half vier ‘s nachts uit in een huis dat volgens de Leeuwarder Courant was opgesplitst in meerdere woondelen. In één deel woonden vier studenten, waarvan er op het moment dat de brand uitbrak drie thuis waren. Ook de brandweer meldt dat het afgebrande pand een studentenwoning was, en vermoedt dat de brand in één van de studentenkamers is ontstaan.

Andere bewoners konden het pand op tijd verlaten. Zij waren wakker geworden doordat rookmelders afgingen. In totaal zijn volgens de brandweer vijf woningen door de brand onbewoonbaar geworden. Voor de bewoners wordt onderdak geregeld. De politie gaat onderzoek doen naar de oorzaak van de brand.

In 2013 kwam bij een grote brand in het centrum van Leeuwarden de 24-jarige student Idsart Otte om het leven. Hij raakte ingesloten en stikte in de rook, ondanks dat hij contact had met de brandweer. Uit onderzoek bleek later dat de afgebrande gebouwen niet aan de brandveiligheidseisen voldeden. De huisbaas van Otte wordt vervolgd voor dood door schuld.