Macron wint ruim, maar niet zo ruim als voorspeld

La République en marche (LRM), de partij van de Franse president Emmanuel Macron, heeft zondag de Franse parlementsverkiezingen overtuigend gewonnen. LRM bemachtigde 308 zetels, blijkt uit de definitieve verkiezingsuitslag.

Samen met de Mouvement démocrate (MoDem), waarmee Macron een bondgenootschap heeft gesloten, heeft de partij van de president 350 van de 577 zetels in de Assemblée Nationale.

Het blok van Macron heeft dus de absolute meerderheid in handen gekregen, maar de overwinning was niettemin kleiner dan vooraf werd verwacht. In de peilingen na de eerste verkiezingsronde stonden LRM en MoDem samen nog ruim boven de vierhonderd zetels. Schattingen op zondagavond voorspelden een zetelaantal van 361.

Aardverschuiving

De verkiezingsuitslag vervolmaakt de politieke aardverschuiving die vorige maand begon bij de verkiezing van Macron tot president. De Republikeinen en de Socialistische Partij, de traditionele machtsblokken, werden in de parlementsverkiezingen gedecimeerd. Van de 194 zetels die de Republikeinen hadden, hielden ze er 113 over.

Voor de Socialistische Partij was de pil al helemaal bitter. De partij van voormalig president François Hollande verloor 90 procent van haar zetels, en ging van 280 naar 29.

Opkomst

De uiteindelijke opkomst in de tweede verkiezingsronde is aan de lage kant. Slechts 42,64 procent van de kiesgerechtigden bracht zijn stem uit. Dat is 6 procent minder dan in de eerste ronde, een week geleden. Ook toen werd Macrons LRM met afstand de grootste partij.

Marine Le Pen kreeg zondag in haar kiesdistrict de meeste stemmen. De leider van het Front National, in mei de tegenstander van Macron in de tweede ronde van de presidentsverkiezing, bemachtigde zo voor het eerst een zetel in het parlement. Haar partij ging van twee naar acht zetels.

Ook de radicaal-linkse Jean-Luc Mélenchon boekte verkiezingssucces. Zijn partij La France Insoumise komt nieuw in het parlement met zeventien zetels. Ook de Communistische Partij behaalde winst.