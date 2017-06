Jury niet unaniem, rechtszaak tegen Bill Cosby nietig verklaard

De rechtszaak tegen Bill Cosby is zaterdag zonder uitspraak geëindigd. De juryleden konden het onderling niet eens worden over de vraag of de komiek schuldig is aan het aanranden van Andrea Constand. Aanklagers hebben al laten weten de zaak te willen overdoen.

De jury vergaderde 53 uur over de schuldvraag in de geruchtmakende misbruikzaak. De juryleden erkenden zaterdag dat zij er niet uit kwamen. De rechter verklaarde het proces daarop nietig. De aanklagers lieten weten zich daarbij niet neer te leggen. Ze willen een nieuwe poging doen om Cosby te vervolgen.

Cosby wordt ervan beschuldigd in 2004 Constand te hebben gedrogeerd en aangerand in zijn huis. Tientallen andere vrouwen zijn naar buiten getreden met vergelijkbare beschuldigingen, maar veel van die zaken zijn verjaard. Meerdere vrouwen die zeggen slachtoffer te zijn van de acteur woonden de rechtszaak bij.

Echtgenote Camille Cosby liet volgens Amerikaanse media na de zitting een verklaring voorlezen waarin aanklager, rechter en pers er flink van langs kregen.

De advocate van meerdere vrouwen die Cosby misbruik verwijten, waarschuwde de komiek niet te vroeg te juichen. „Als de rechtbank de volgende keer toestaat dat meer beschuldigers getuigen, kan dat een verschil maken. Met andere woorden: het is te vroeg voor een feestje, meneer Cosby”, reageerde juriste Gloria Allred op een persconferentie.

De aanklagers wilden aanvankelijk dertien vrouwen laten getuigen die Cosby van misbruik beschuldigen. De rechtbank liet maar één van die getuigen toe, omdat de rechter vreesde dat de jury anders op onredelijke wijze beïnvloed zou worden.

Cosby, onder meer bekend uit de hitserie The Cosby Show, wacht nog meer rechtszaken. Meerdere vermeende slachtoffers hebben civiele zaken tegen hem aangespannen. Zo beschuldigingen twee vrouwen hem van smaad; de komiek zou hun reputaties hebben besmeurd door hun beschuldigingen te ontkennen. (ANP, Reuters)