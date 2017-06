Hitteplan in groot deel van Nederland van kracht

Het Nationaal Hitteplan is geactiveerd in Midden- en Zuid-Nederland. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maandag bekendgemaakt. Ook heeft het KNMI in die regio’s code geel uitgeroepen. Er moet extra zorg en aandacht zijn voor kwetsbare mensen die door het warme weer meer risico lopen op gezondheidsproblemen.

Temperaturen lopen de komende dagen in Nederland op tot boven de 30 graden. Volgens het KNMI houdt het warme weer naar verwachting tot en met donderdag aan. Specifiek geldt het hitteplan voor de provincies Overijssel, Zuid-Holland, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Het warme weer vormt vooral een risico voor ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Het RIVM adviseert onder meer voldoende te drinken, dunne kleding te dragen, in de schaduw te blijven en lichamelijke inspanning in de middag te beperken.

Wanneer de temperatuur vijf dagen boven de 25 graden blijft, waarvan drie dagen boven de 30 graden, spreekt men in Nederland van een hittegolf.