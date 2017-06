Historische werkjes van vader Obama brengen op veiling 3.600 euro op

Het zijn twee boekjes die de wereldgeschiedenis indirect hebben beïnvloed. En hoogst zeldzaam bovendien: van beide zijn slechts twee andere exemplaren bekend. Maandagavond zijn ze bij de eerste NRC-veiling van boeken en prenten verkocht voor 3.600 euro.

Het gaat om uitgaven die in 1959 zijn geschreven door ene Barack Hussein Obama. Deze Keniaanse regeringsmedewerker schreef ze in het Luo, een taal die een paar miljoen mensen spreken. De boekjes bevatten adviezen over landbouw en gezonde voedingspatronen.

De opdrachtgever, Elizabeth Mooney van het ministerie van Onderwijs, herkende het talent van de 23-jarige Obama. Zij moedigde hem aan deel te nemen aan een studieprogramma aan de Universiteit van Hawaii, en betaalde zelfs zijn ticket.

Op Hawaii ontmoette de Keniaanse student zijn toekomstige vrouw, de Amerikaanse cultureel antropoloog Ann Dunham. Hun enige kind zou in 2009 de 44ste president van de Verenigde Staten worden.

De boekjes zijn afkomstig van Nico Wesselingh, die eind jaren zestig als vrijwilliger in Afrika werkte. Hij kocht de boekjes om Luo te leren.

Toen Wesselingh jaren later Barack Obama’s autobiografie Dromen van mijn vader had gelezen, zag hij op Wikipedia een afbeelding van een van de boekjes. Toen pas besefte hij wat hij in zijn boekenkast had staan. „Zonder deze twee boekjes zou president Obama nooit hebben bestaan”, zegt Piet van Winden, veilingmeester van Adams Amsterdam Auctioneers, organisator van de NRC-veilingen.