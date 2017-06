Tjeenk Willink ontvangt dinsdagmiddag partijen ‘motorblok’

Tjeenk Willink praat verder met VVD, CDA en D66

Na een aantal dagen zonder geagendeerde gesprekken gaat de formatie dinsdag officieel verder als informateur Herman Tjeenk Willink de leiders van VVD, CDA en D66 om 13.00 uur gezamenlijk ontvangt. VVD-leider Mark Rutte is ook nog altijd demissionair premier en was in die functie vrijdag en maandag in Frankrijk en Polen.

Afgelopen donderdag ontving Tjeenk Willink de leiders van het 'motorblok' van VVD, CDA en D66 ook al gezamenlijk. Hij stelde die dag met deze partijen vast dat een nu te vormen meerderheidscoalitie in elk geval uit VVD, CDA en D66 moet bestaan. D66-leider Pechtold is daarmee akkoord, hoewel hij wel bezorgd is over het door hem gewenste "evenwicht tussen progressief en conservatief" in zo'n coalitie als daar de ChristenUnie of PvdA als vierde partij bijkomt.

Foto ANP / Lex van Lieshout

Met welke vierde partij de drie nu moeten gaan praten is nog allerminst duidelijk. Onze politiek columnist Tom-Jan Meeus schreef zaterdag dat het de verwachting is dat Tjeenk Willink deze week eerst inhoudelijke keuzes met de 'centrale drie' gaat maken en dan gaandeweg een vierde kandidaat-coaltiepartner zoekt. Dit lijkt zowel tactisch als praktisch een logische werkwijze voor deze week.

Allereerst staan zowel ChristenUnie als PvdA bepaald niet te springen om bij het 'motorblok' aan te schuiven: de ChristenUnie heeft twijfels over het nut van onderhandelingen omdat een eerder verkennend gesprek met D66 op niets uitliep, hoewel partijleider Gert-Jan Segers maandag bij Jinek zei dat hij wel bereid is weer met Pechtold te gaan praten als de D66-leider dat ook wil. De PvdA wil eigenlijk überhaupt niet regeren vanwege de grote verkiezingsnederlaag die de partij in maart leed. Over de redenen van die nederlaag presenteert de partij dinsdag een rapport. Beide partijen wat meer tijd geven om te wennen aan de gedachte van onderhandelingen lijkt daarom geen overbodige luxe.

Dat de 'centrale drie' dinsdag en mogelijk woensdag eerst met elkaar doorpraten heeft ook een praktische reden. VVD-leider Rutte zit ook de rest van de week met een drukke internationale agenda: donderdagavond en vrijdag is hij bij de EU-top in Brussel. Ook CDA-leider Buma zit woensdag in het buitenland. Het lijkt er daarom qua beschikbare tijd sowieso niet in te zitten deze week al met een vierde coalitiepartner om de tafel te gaan. Een uitnodiging richting ChristenUnie dan wel PvdA zal eerder begin volgende week komen.