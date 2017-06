FC Utrecht speelt tegen Valetta FC of SS Folgore in Europa League

FC Utrecht treft in zijn eerste wedstrijden in de Europa League de winnaar van de wedstrijd tussen Valetta FC uit Malta en SS Folgore uit San Marino. Deze ploegen spelen tegen elkaar op 29 juni en 6 juli. De Utrechters zijn zelf geplaatst voor de tweede speelronde en komen daarom nog niet in actie. Op 13 juli spelen ze eerst uit, op 20 juli volgt de thuiswedstrijd.

Deze wedstrijd vindt niet plaats in het eigen stadion in Utrecht vanwege het Europees Kampioenschap Vrouwenvoetbal dat in de eigen Galgenwaard wordt gehouden. Hierdoor speelt de club zijn ‘thuiswedstrijd’ in het stadion van RKC in Waalwijk. De verbintenis met het Europees Kampioenschap Vrouwenvoetbal werd al in 2014 aangegaan, toen Nederlandse clubs nog in de derde voorronde van de Europa League instroomden. Door een recente wijziging in de UEFA-ranking, waardoor Nederland zakte, stroomt de Nederlandse club met een play-off ticket al in de tweede voorronde in.

De Utrechters hebben zich al flink geroerd op de transfermarkt en trokken al spits Cyriel Dessers (NAC Breda), keeper Simon Makienok (US Palermo) en middenvelders Sander van de Streek (S.C. Cambuur) en Chris David (Go Ahead Eagles) aan.

De club won op 28 mei het play-off ticket door in twee wedstrijden van AZ te winnen. Nadat het zowel in Alkmaar als in Utrecht 3-0 werd, moesten er na een verlenging penalty’s aan te pas komen. Utrecht schoot er vier raak, AZ drie.