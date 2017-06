EU start met sancties tegen hackers

De Europese Unie kan vanaf vandaag sancties opleggen aan iedereen die computernetwerken in EU-landen heeft aangevallen. Het is de nieuwste poging om hackers af te schrikken, na eerdere aanvallen in Groot-Brittannië en Frankrijk.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken gingen maandag akkoord met een pakket maatregelen zoals reisverboden en het bevriezen van banktegoeden. Voor het eerst kan ook de zogenoemde blanket ban worden ingezet. Dit is een algehele ban op het doen van zaken met een persoon, een bedrijf of een overheid.

“Een gezamenlijke reactie op de kwaadaardige cyberactiviteiten is gewenst gezien de strekking, de grootte, de duur, intensiteit, complexiteit en de impact hiervan”, aldus de ministers in een gezamenlijke verklaring.

Na de beschuldigingen van Russische betrokkenheid bij de verkiezingen in de Verenigde Staten en Frankrijk, zijn er zorgen over het eerlijke verloop van de aankomende Duitse verkiezingen in september.

Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben geconcludeerd dat Rusland e-mails van de Democratische Partij heeft gehacked en gelekt, in een poging de uitkomst in het voordeel van Donald Trump te sturen. Rusland ontkent dit.

De Fransen lieten eerder het plan vallen om in het buitenland wonende stemgerechtigden digitaal te laten stemmen door het risico op cyberaanvallen. De Britse veiligheidsdiensten hebben politieke partijen opgedragen zichzelf beschermen tegen cyberaanvallen.