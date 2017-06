Van deze staking heeft de treinreiziger niet veel last

„Het valt behoorlijk tegen hè?” De teleurstelling is zichtbaar bij de vele taxichauffeurs die zich maandag op het station van Zwolle rond het bord met vertrektijden hebben verzameld. Ze hadden gehoopt op vertraging en uitvallende treinen, veroorzaakt door een staking van het NS-personeel. Maar gemakkelijke ritjes zijn er deze ochtendspits nauwelijks. Alle treinen rijden volgens schema.

Misschien zijn er gewoon niet zo veel mensen komen staken, oppert een van de chauffeurs schouderophalend. Hij knikt in de richting van een klein rood tentje op de hoek van het stationsplein, waar rond 7.00 uur ongeveer twintig mensen in hesjes van vakbond FNV Spoor flyers staan uit te delen. „Niet iedereen bij de NS is lid van FNV. Dus de rest werkt gewoon.”

Ook op Den Haag Centraal wordt maandag gestaakt door personeel van NS. De twee steden zijn de eerste haltes in de ‘estafettestaking’ die FNV de komende tijd door Nederland organiseert. De vakbond wil dat de NS meer conducteurs inzet en stopt met het afstoten van winkels en horeca op het station.

In Den Haag is de schade maandag eveneens beperkt. NAgenoeg alle treinen rijden op tijd, slechts af en toe valt er één uit. In totaal zijn er gedurende de ochtend ongeveer 35 treinen die niet vertrekken, zo laat de NS weten. Bij de treinen die wel rijden valt de vertraging mee: op een gewone maandagochtend rijdt 93 procent van de treinen op tijd, nu is dat 90 procent.

Foto ANP

Aan de opkomst heeft het volgens FNV-bestuurder Henri Janssen niet gelegen. In Zwolle, waar hij aanwezig is, hebben zich maandag ongeveer vijftig stakers aangemeld. Dat komt neer op ongeveer 80 procent van alle Zwolse NS-medewerkers die zijn aangesloten bij FNV Spoor. Ook in Den Haag zijn er enkele tientallen stakers.

Toch erkent Janssen dat ook hij vooraf meer hinder had verwacht. Volgens hem heeft de NS de afgelopen dagen hard gewerkt om de schade te beperken. Hij vermoedt dat het spoorbedrijf werknemers van andere vakbonden heeft gevraagd om extra te werken. „Ze geven een trein waarvan het personeel staakt dan een ander nummer, waardoor er geen sprake meer is van stakingsbreking”, zegt hij. De NS ontkent dat ten stelligste.

Niettemin vindt de bestuurder van FNV Spoor de actie succesvol.