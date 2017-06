Donorkinderen Bijdorp mogen dossier inzien

Donorkinderen, donoren en ouders kunnen inzage krijgen in de administratie van Jan Karbaat, directeur van voormalig spermakliniek MC Bijdorp in Barendrecht. De administratie is ondergebracht bij Radboudumc in Nijmegen en wordt opengesteld.

Dat schrijft demissionair minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) maandag in een Kamerbrief. Het gaat volgens de minister om gegevens waar zij op basis van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting recht op hebben.

Hoe betrouwbaar deze gegevens zijn, is niet duidelijk. De minister heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren en de onderzoekers concludeerden dat er aan de betrouwbaarheid kan worden getwijfeld. Daarom raden de onderzoekers donorkinderen af om de dossiers in te zien “omdat de inhoud waarschijnlijk meer twijfels zal oproepen, dan zekerheid”. De minister schrijft:

“Ik snap echter dat het verlangen naar meer inzicht in je afstamming zo groot kan zijn, dat je als donorkind elke kans wilt grijpen om hier meer inzicht in te krijgen.”

In 2009 moest de spermakliniek MC Bijdorp sluiten omdat de dossiers niet op orde waren en er met de gegevens was gesjoemeld. Een aantal donorkinderen vermoedt dat directeur Jan Karbaat zijn eigen zaad heeft gebruikt. Eind mei vond de Fiom, de stichting voor ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen, een match tussen het DNA van negentien donorkinderen en dat van een wettig kind van Karbaat.

Begin deze maand besloot de rechter dat de spullen van de inmiddels overleden directeur mogen worden onderzocht op DNA-sporen. Of de donorkinderen zijn DNA dan ook mogen vergelijken met hun eigen DNA, moet later in een andere rechtszaak blijken.