Deze vrijwillige burgerwachten wisten Boko Haram te verjagen

De thuisbasis van CJTF ligt in Maiduguri, de hoofdstad van de arme, achtergestelde deelstaat Borno in Noordoost-Nigeria. In de strijd tegen Boko Haram vielen tot nu toe zo'n 670 slachtoffers, onder de burgerwachten. Dit is Bakura Kachalla (31), die in Maiduguri de wacht houdt bij een vluchtelingenkamp voor Nigerianen uit de rest van de deelstaat.

Akintunde Akinleye/Reuters