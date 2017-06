Democraten vestigen hun hoop op Jon Ossoff bij speciale verkiezing in Georgia

Alle ogen van politiek Amerika zijn deze dinsdag gericht op de staat Georgia, waar een speciale verkiezing om een vrijgekomen zetel in het Huis van Afgevaardigden door velen wordt gezien als een referendum over president Donald Trump.

De strijd om de zetel voor het zesde district van de overwegend Republikeinse staat Georgia kan volgens peilingen uitlopen op een onwaarschijnlijke overwinning voor de Democraat Jon Ossoff. Ossoff, een voormalig politiek medewerker van een lid van het Huis van Afgevaardigden, zou met zijn dertig jaar het jongste lid van het Congres worden. Een zege van de Democraat in een district dat sinds 1979 in handen is van de Republikeinen zou opzienbarend zijn.

Als Ossoff zijn Republikeinse tegenstander Karen Handel, een voormalige hoogste ambtenaar van Georgia, inderdaad weet te verslaan, zal dat worden geïnterpreteerd als een afwijzing van de partij onder Trump. Dat zou er volgens waarnemers op wijzen dat de Republikeinen kwetsbaar zijn bij de tussentijdse verkiezingen in november volgend jaar. Vooral Republikeinen die de impopulaire Trump verdedigen en de afschaffing van Obama’s zorgwet steunen, gaan dan mogelijk vrezen voor hun positie.

De wereld kijkt mee, het land kijkt mee.

Als Handel de zetel, die is vrijgekomen door de benoeming van Tom Price tot minister van Gezondheidszorg, voor de Republikeinen weet te behouden, zou dat juist een signaal zijn dat de Democraten nog een harde dobber zullen hebben om het Huis van Afgevaardigden te heroveren op de Republikeinen. Dan zullen de Republikeinen zich gesterkt voelen in hun steun aan de president, bijvoorbeeld bij het afschaffen van Obamacare, dat binnenkort aan de orde komt in de Senaat.

„Dit heeft gevolgen voor de nationale politiek”, zei Sonny Perdue, minister van Landbouw en oud-gouverneur van Georgia, dit weekeinde bij een verkiezingsbijeenkomst voor Handel. „De wereld kijkt mee, het land kijkt mee.”

Voorspelling

In praktische zin heeft de verkiezing geen grote gevolgen voor de machtsverhoudingen in het Congres. De Republikeinen hebben een meerderheid van 24 zetels in het 435 leden tellende Huis. Alle zetels zijn beschikbaar bij de verkiezingen van 2018. Waarnemers wijzen er bovendien op dat speciale verkiezingen voor een opengevallen zetel zelden een betrouwbare voorspelling vormen van de resultaten van algemene verkiezingen.

Toch kan het psychologische effect van de uitslag aanzienlijk zijn. Ossoff is uitgegroeid tot nieuwe ster van de Democraten, die uit het veld waren geslagen door de nederlaag van Hillary Clinton bij de presidentsverkiezingen. Onder het chaotische presidentschap van Trump hebben de Democraten nieuwe energie gevonden en durven ze te hopen op een doorbraak bij de tussentijdse verkiezingen in 2018.

Ossoff, een gematigde Democraat, kreeg landelijke bekendheid toen hij bij de eerste ronde in april 48 procent van de stemmen haalde tegen een verdeeld veld van Republikeinse kandidaten – net niet genoeg om het welgestelde kiesdistrict ten noorden van Atlanta in één ronde te winnen. Nu hebben de Republikeinen zich achter Handel geschaard.

Flip the sixth

Sindsdien hebben Democraten hun hoop gevestigd op Ossoff als voorbode van een kentering tegen Trump. Onder het motto ‘flip the sixth’ voeren ze een felle campagne om Georgia’s zesde district te bemachtigen. Dat blijkt vooral uit financiële steun: Ossoff heeft 23 miljoen dollar (20,5 miljoen euro) ingezameld voor zijn campagne. De verkiezing is de kostbaarste uit de Amerikaanse geschiedenis voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden.

Oud-presidentskandidaat Bernie Sanders sprak dit weekeinde zijn steun uit voor Ossoff, hoewel Ossoff niet de linkse programmapunten van de senator deelt op het gebied van bijvoorbeeld het minimumloon. „Ik wil bijzonder graag dat Ossoff wint”, zei Sanders tegen CNN. „Zijn standpunten zijn een stuk beter dan die van zijn Republikeinse tegenstander.”

Trump heeft Ossoff eerder juist aangevallen. „Democraat Jon Ossoff zou een ramp zijn in het Congres”, schreef hij in april op Twitter. „Zeer zwak op het gebied van misdaad en illegale immigratie, slecht voor werkgelegenheid en hij wil hogere belastingen.”

Volgens opiniepeilingen gaat Ossoff nog steeds aan kop, al varieert zijn voorsprong van 1 tot 7 procent – een flinke daling ten opzichte van de eerste ronde. De uitslag is dan ook ‘too close to call’. De opkomst onder kiezers die vroegtijdig hebben gestemd lag hoog: bijna een kwart van de kiezers in het district heeft al gestemd. Bij twee eerdere speciale verkiezingen, in Kansas en Montana, bleven zetels dit voorjaar in Republikeinse handen.