De klusjesman die detectivewerk deed

Gerrit van W. heeft de vriendelijke uitstraling van een Amsterdamse volkszanger. Zijn gebruinde, gespierde armen steken uit een strak T-shirt.

In 2015 stond hij voor de deur bij een oudere inwoonster van Amstelveen. Dat zegt zij althans. De man stelde zich voor als Richard Jansen en bood aan klusjes te doen. Dat kwam goed uit, want de brievenbus van de vrouw moest vervangen worden en ze had ook behoefte aan een beveiligingssysteem. Want, vertelde ze Richard, ze vertrouwde de buren al een tijdje niet meer. Die hadden haar sleutel en ze was sieraden kwijt.

Volgens de 74-jarige vrouw gaf Richard Jansen haar de indruk te kunnen helpen. Door bijvoorbeeld onderzoek te doen naar de verdwenen sieraden. Zij stemde in. Vrijwel wekelijks hield Richard de vrouw op de hoogte van zijn werkzaamheden, zoals het schaduwen van de buurman. Zij moest geregeld flinke bedragen cash betalen omdat anders ‘de arrestatie van de buurman niet kon plaatsvinden’, zo hield de man haar voor. In totaal heeft de vrouw, zegt zij, 84.680 euro afgedragen. Ze leende er zelfs geld voor. Aan hulpverleners vertelde ze in die periode dat „Richard Jansen” met „de zaak van de buren bezig was”. Ze leek de indruk te hebben dat hij door de politie was gestuurd, zegt de rechtbankvoorzitter.

Meerdere getuigen hebben verklaard dat de oudere vrouw verward kon overkomen. De voorzitter van de rechtbank zegt bijvoorbeeld dat je aan haar verklaringen over de klusjesman zou kunnen twijfelen „gezien wat zij over haar buren verklaart”. Verdrietig genoeg alarmeerden haar terloopse opmerkingen over ‘het detectivewerk’ om die reden dan ook niet direct iemand.

Tot het moment dat twee sociaal werkers toevallig bij haar thuis waren toen ‘Richard’ belde die geld wilde. Niet veel later kwam hij aanrijden – in een auto die later op naam bleek te staan van Gerrit van W.’s moeder. De sociaal werkers besloten de man te volgen toen hij wegreed. Ze zagen hem het woonwagenpark opdraaien waar Van W. woont.

De oude vrouw kreeg een foto van Gerrit te zien en herkende Richard.

„Het zou best kunnen”, zegt Gerrit van W. tegen de rechter, dat hij gezien is door de sociaal werkers. Misschien kwam hij geld ophalen voor de brievenbusklus. Maar dat hij langdurig voor de vrouw zou hebben ‘gewerkt’ en haar zou hebben opgelicht, ontkent hij stellig. „Ik vind het rot voor die mensen, maar ik was het niet.”

In het huis van de vrouw is een rekening gevonden van ‘Richard’. Daarop staat een telefoonnummer dat in de politiesystemen aan Gerrit van W. is gelinkt.

Het bewijst niets, maar Gerrit van W. is eerder vervolgd voor soortge lijke delicten. Op internet roepen verschillende mensen op nooit zaken met hem te doen.

De officier van justitie eist negen maanden gevangenisstraf waarvan drie voorwaardelijk. „Als mensen ouder worden, worden zij steeds afhankelijker van anderen. Als hun vertrouwen dan beschaamd wordt, „komt dat drie keer zo hard aan”.

De advocaat van Gerrit van W. eist vrijspraak. „Er is onvoldoende bewijs dat het mijn cliënt was die het geld in ontvangst heeft genomen.” Daarnaast zeggen de gepinde bedragen die de oude vrouw noteerde hem niet zoveel. Zeker omdat zij door de politie in het verleden is omschreven als „verwarde persoon”.

De broer van de oude vrouw mag van de rechtbank een verklaring voorlezen. Hij zegt dat zijn zus hem pas laat heeft ingelicht omdat zij zich „schaamde voor haar onnozelheid”. Zij is opgenomen in een gesloten inrichting. „Daar voelt zij zich veilig.”

De rechtbank vindt dat Gerrit van W. „op grove wijze” misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat de 74-jarige vrouw in hem stelde. Van alle bedragen waarvan de vrouw zegt dat ze die voor Richard heeft gepind, wordt aangenomen dat dit zo is. Vanwege zijn strafblad en de lange duur van de oplichting krijgt Van W. een hogere straf dan de officier eiste; twaalf maanden waarvan vier voorwaardelijk. Ook moet hij de vrouw 84.680 euro terugbetalen.