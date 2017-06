Cristiano niet met de goal, maar wel het verhaal van het weekend

Aangeklaagd door de Spaanse officier van justitie voor belastingfraude zou de megagigaster besloten hebben Spanje dan maar te verlaten. In Parijs en Manchester, zijn meest waarschijnlijke bestemmingen, is iedereen sindsdien in staat van paraatheid. Wordt dé transfersoap deze zomer dan niet die rondom Marco Verratti, Kylian Mbappé of Pierre-Emerick Aubameyang, maar die van CR7?

Zondag, nadat Ronaldo was uitgeroepen tot man van de wedstrijd Portugal-Mexico liet hij de FIFA weten de serieuze pers - die al dagen op volle toeren speculeert - niet te woord te kunnen staan. Cristiano moest “behandeld” worden.

Over tot de goals dan. Voormalig AZ-ster Jozy Altidore speelt nog steeds voor Toronto FC en had zaterdagavond op zich een redelijke afronding in huis. In Brazilië plukte Wallacer (Juventude) de bal heel aardig uit de lucht. En uit de Ierse competitie kwam een fraaie goal van Jimmy Keohane (Cork City)

3. Ager Aketxe (CADIZ v Tenerife 1-0)

In de play-offs voor promotie naar de Primera Division nemen onder meer Cadiz en Tenerife het tegen elkaar op. De Bask Aketxe, huurling van Atletic de Bilbao, haalde maar eens even de spreekwoordelijke trekker over:

2. Marco Asensio (SPANJE v Macedonië 2-0)

In Polen begon dit weekend het EK voor teams onder 21 jaar. Oranje is daar (weer eens) niet bij, Spanje wel en met wat voor een team, zeg. Hector Bellerin, Jesus Vallejo, Denis Suarez en Gerard Deulofeu zijn stuk voor stuk al ervaren spelers in de grootste competities van Europa. En dan was er ook Real Madrid’s Marco Asensio, die een hattrick maakte (dit was overigens zijn derde).

1. Saúl Ñíguez (SPANJE v Macedonië 1-0)

Tsja, en dus ook Saúl van Atletico Marid maakt deel uit van dat ‘beloften’ elftal van Spanje. U vroeg zich af of het Nederlands voetbal achterop is geraakt?