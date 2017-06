Christen-democraten stappen uit Waalse en Brusselse regering

De Franstalige christen-democratische partij CDH stapt uit de Waalse en Brusselse regering. Dat zegt voorzitter Benoît Lutgen maandag. Hij wil zijn partij distantiëren van de door schandalen geplaagde partij Part Socialiste (PS), waarmee hij samen regeert.

“Elk schandaal is een nieuwe handicap voor het werk van deze regering”, zegt Lutgen tegen De Standaard. Hij roept de andere partijen, Mouvement Réformateur (MR), Ecolo en Défi, op om een alternatieve meerderheid te vormen. Oppositiepartij MR heeft al laten weten om de tafel te willen.

De christen-democraten vormen momenteel met PS de meerderheid in Wallonië en leveren twee ministers aan de gemeenschapsregering van minister-president Rudy Demotte. In de gewestregering van Paul Magnette (PS) heeft CDH drie van de zeven ministers.

Affaires

De Waalse regering heeft in korte tijd met twee schandalen te maken gehad. De Publifin-affaire draaide om lokale PS-politici die geld kregen voor een zetel in een adviesraad, terwijl ze vaak niet aanwezig waren bij vergaderingen. Ook CDH speelde een rol in dit dossier, de klokkenluider was een CDH’er die dit soort structuren moet doorlichten.

De andere affaire draaide rondom de Brusselse PS-burgemeester Yvan Mayeur. Hij was een van de bestuurders van een daklozenorganisatie die zich lieten betalen om aanwezig te zijn bij vergaderingen. Het is onduidelijk of de burgemeester bij die vergaderingen aanwezig is geweest. Mayeur stapte vervolgens op.