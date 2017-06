Chemours loost GenX zonder vergunning

Chemiebedrijf Chemours heeft dit jaar de stof GenX geloosd zonder gebruik te maken van een rioolwaterzuiveringsinstallatie terwijl het bedrijf hier geen vergunning voor had. Dat schrijft demissionair minister Melanie Schultz (Infrastructuur, VVD) maandag aan de Kamer op basis van een onderzoek van Rijkswaterstaat.

De minister schrijft dat tegen lozen zonder vergunning “hard moet worden opgetreden”. Rijkswaterstaat is inmiddels begonnen met een handhavingstraject. Ook adviseert Rijkswaterstaat om de lozing verder te beperken “ter voorkoming van verdere toename” van de stof in het oppervlaktewater. Ook zal Rijkswaterstaat de waterkwaliteit blijven meten.

Het chemiebedrijf kwam in opspraak nadat bij omwonende een hoge concentratie van de kankerverwekkende stof PFOA (C8) was aangetroffen. Het chemiebedrijf maakte jarenlang gebruik van deze stof. Als vervanging startte het bedrijf met het gebruik van GenX maar inmiddels maken omwonenden zich ook over deze stof zorgen. Volgens het RIVM is er weinig bekend over de gezondheidseffecten van de stof. De provincie besloot om de toegestane uitstoot te verlagen.