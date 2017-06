Busje rijdt in op moslims in Londen

De Londense politie heeft een arrestatie verricht nadat een bestelbusje inreed op een groep mensen niet ver van een moskee op Seven Sister Road in het stadsdeel Finsbury Park. Volgens ooggetuigen gaat het om een gerichte aanval op moslims die net de moskee hadden verlaten.

De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn gevallen. Het incident vond plaats om 00.20 uur lokale tijd. De politie heeft de wegen rond de moskee afgesloten:

Police cordon off roads surrounding London's #FinsburyPark mosque after van ploughs into crowd https://t.co/48anf8FX27 pic.twitter.com/vWbkOxxRrL — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 19 juni 2017

The Daily Mail meldt dat het om een gehuurd busje van een in Wales gevestigd bedrijf gaat. Degene die is gearresteerd was volgens de krant de dader. Nog niet duidelijk is of de politie het als een terroristische aanval beschouwt.

Voorzitter Mohammed Kozbar van de Finsbury Park Moskee twijfelt daar in The Sun niet aan:

“Wie dit ook gedaan heeft, hij deed het om mensen te verwonden en het is een terroristische aanval. We noemen het zo net als we deden in Manchester, Westminster en London Bridge.”

Behandeling gewonden

Ooggetuige Cynthia Vanzella vertelt tegen Sky News dat ze twee mensen op straat zag liggen die niet meer bewogen en hartmassage kregen. Andere mensen zaten volgens haar met hun hoofd in de handen op de grond. De politie was “heel snel” ter plaatse, vertelt ze.

De Londense ambulancedienst is massaal aanwezig met verschillende teams van specialisten en paramedici. Prioriteit ligt bij het vaststellen van alle verwondingen en het behandelen van de mensen die er het ergst aan toe zijn.

We have a number of ambulance crews & specialist teams on scene at the incident on #SevenSisters Road #FinsburyPark https://t.co/oL75V7ZUWD pic.twitter.com/4SHEhzx3tr — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 19 juni 2017

Finsbury Park ligt in het noorden van Londen. De aanval was niet ver weg van het Emirates Stadium waar Arsenal speelt:

Begin deze maand vielen bij een aanslag door moslim-extremisten acht doden. Zij reden met een busje op mensen in bij London Bridge en vielen daarna willekeurig mensen aan met messen. En in maart reed een terrorist in op voetgangers op de Westminster Bridge en stak vervolgens een agent neer bij het Palace of Westminster.