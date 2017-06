Griekenland blokkeert EU-verklaring mensenrechten China

Griekenland heeft een verklaring van de Europese Unie (EU) over de mensenrechtensituatie in China geblokkeerd. De EU wilde vorige week donderdag het kritische statement indienen tijdens de VN-Mensenrechtenraad in Genève, maar dat werd gedwarsboomd omdat niet alle 28 EU-lidstaten hierachter stonden, zo meldt persbureau Reuters.

Een woordvoerder van het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de verklaring “niet-constructieve kritiek op China”.

China belangrijke investeerder in Griekenland

Volgens Griekenland kan de EU beter dit soort thema’s bespreken met China tijdens aparte besprekingen en niet via de Verenigde Naties. De EU was van plan om China te berispen vanwege haar houding richting activisten en dissidenten. Vooral mensenrechtenadvocaten worden hard aangepakt in China.

De Chinese staatsveiligheidsdienst richt zich ook op dissidenten die in het buitenland verblijven. In februari van dit jaar werden vijf boekverkopers uit Hongkong opgepakt die betrokken waren bij de publicatie van ‘onwelgevallige’ werken. Zij werden waarschijnlijk ontvoerd in Hongkong en Thailand. door Chinese agenten uit

China is een belangrijke investeerder in Griekenland. De Chinese multinationaal COSCO, eigenaar van de vier na grootste containervloot, heeft vorig jaar 51 procent van de aandelen verworven in de Griekse haven Piraeus.

‘Schandelijke’ actie van Griekenland

Persbureau Reuters citeert op anonieme basis een EU-diplomaat die gefrusteerd is dat Griekenland de verklaring blokkeerde in dezelfde week dat het IMF en de EU-landen overeenstemming bereikten over een nieuwe noodlening. “Het was schandelijk, zacht uitgedrukt”.

Volgens de woordvoerder van het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken “waren er ook andere landen die hetzelfde voorbehoud hadden”. Eerder heeft Hongarije, net als Griekenland economisch afhankelijk van Chinese investeringen, ook kritische EU-verklaringen over China geblokkeerd. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei desgevraagd over de Griekse actie:

“We spreken onze waardering uit voor het relevante EU-land dat juiste positie heeft ingenomen”.

Economische grootmacht China straft landen wanneer ze zich te kritisch uitlaten over de binnenlandse politiek. Noorwegen kreeg het zwaar te verduren nadat in 2010 de Nobelprijs voor de Vrede werd uitgereikt aan de Chinese dissident Liu Xiaobo. Zes jaar lang werd het handelsverkeer stilgelegd, de Noorse centrum-rechtse regering heeft na veel inspanningen de diplomatieke ruzie bijgelegd. Wisselgeld was de steun voor de Chinese aanspraak op Tibet en erkenning van de eilanden in de Zuid-Chinese Zee.