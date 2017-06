Auto rijdt in op politiebus op Champs-Élysées

Op de Champs-Élysées in Parijs is maandagmiddag een auto in brand gevlogen, nadat deze op een politiebusje was ingereden. Er is buiten de bestuurder niemand gewond geraakt, zo laat de politie weten. De situatie is onder controle en de bestuurder is aangehouden. Hij zou enige tijd op de grond naast zijn auto buiten bewustzijn zijn geweest, melden ooggetuigen volgens AP.

Het is onduidelijk of het gaat om een doelbewuste actie. Enkele media melden dat er een wapen is gevonden. De Parijse politie heeft de omgeving afgezet en roept mensen op niet op het gebied af te komen. De antiterreureenheid doet momenteel onderzoek naar het incident.

Aanslag april

De Parijse politie is extra waakzaam na meerdere terreuraanslagen de afgelopen jaren. De Champs-Élysées was afgelopen april nog doelwit van een aanslag, toen een man bij een rood stoplicht uit zijn auto stapte en het vuur opende op politieagenten. Eén agent kwam hierbij om het leven en twee agenten raakten gewond. De dader werd door veiligheidsdiensten doodgeschoten. De aanslag werd door Islamitische Staat opgeëist.