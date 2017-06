Arcade Fire is triomf op Best Kept Secret, Radiohead maakt balans op

Wat Pinkpop waarschijnlijk graag had gewild, lukte Best Kept Secret wél: Radiohead vastleggen als afsluiter.

Een optreden op het veel grotere Pinkpop had misschien meer voor de hand gelegen, maar heel vreemd was de keuze voor de vijfde editie van het intiemere Best Kept Secret (maximaal 25.000 bezoekers per dag) ook niet. Radiohead eindigt al sinds de eerste editie van het festival in de bezoekersenquêtes boven aan het wensenlijstje.

De Radioheadfans werden op Best Kept Secret zondag zelfs nog extra bediend, want gitarist Johnny Greenwood trad ook op met ‘Junun’: zijn project met Israëlische en Indiase muzikanten. Junun is een wonderlijke act die traditionele muziek in het Hebreeuws, Hindi en Urdu combineert met gitaarwerk en elektronica (Greenwood).

Een dag eerder zorgde het Canadese zevental Arcade Fire voor een subtiele triomf. Net toen de zon zijn laatste licht over het water legde en de schemering inviel, speelde het Canadese zevental Here Comes the Night Time. Dit slotconcert van de tweede dag was toen al overdonderend begonnen met de euforische rocksong Wake Up en direct daarna Everything Now.

Dat nieuwe nummer, van het eind juli te verschijnen gelijknamige vijfde album, werd eerder deze maand aarzelend ontvangen. Het diepzinnige Arcade Fire zou nu deze radiovriendelijke meezinger vooruitsturen? Maar natuurlijk zit ook daar een diepere laag in. Everything Now gaat over een hedendaags fenomeen dat zich op een festival als dit voor je ogen afspeelt: alles tegelijk willen: eten, drinken, vrienden, zon, muziek waar je bij weg kunt lopen omdat er verderop ook van alles bezig is en tussendoor nog even kijken hoe de groepsfoto in het water, van eerder op de dag, het op Instagram doet. Alles nu, omdat het kan.

Gelukkig: met het ondergaan van de zon wordt ook de menigte voor het hoofd-podium zaterdag meer en meer een eenheid. De telefoons komen pas weer te voorschijn als zanger Win Butler er tijdens Neon Bible om vraagt. Het is dan donker en de vele oplichtende schermen zorgen voor een grandioze aanblik – dus je voelt de behoefte dáár dan ook weer een foto van te hebben. En dat spannende spel tussen entertainen en een spiegel voorhouden speelt de band voortdurend.

Op de vroege zondagmiddag blijft het veld voor hoofdpodium ONE op pootjebaders en schaduwzoekers in de flanken en een plukje publiek voor bij het podium na leeg, zoals bij het optreden van country/rock-’n-rollzanger Marlon Williams en bij de strakke IJslandse bluesrockers van Kaleo.

Ook de muziek van post-dubstepartiest James Blake gedijt in principe beter na zonsondergang, maar ondanks zijn ingetogen, bijna onderkoelde podiumhouding weet Blake hier met zijn doordringende bassen en soulzang ook bij daglicht te overtuigen. Met name als het tempo wat hoger ligt, of de bassen nóg wat dieper zijn.

Radiohead krijgt veld in zijn greep

Maar pas als ten slotte Radiohead iets eerder dan aangekondigd het hoofdpodium bestijgt, wordt het stoffige veld opnieuw bevolkt door een grote, eendrachtige menigte. De groep krijgt direct vanaf de eerste ingetogen nummers Daydreaming en Desert Island Disk, van de meest recente plaat A Moon Shaped Pool, het veld in zijn greep. Ook zonder de op festivals gebruikelijke grote videoschermen, die net als de avond ervoor bij Arcade Fire aan het begin van de show niet aan staan. Knap hoe, mede door het perfect gebalanceerde geluid, ook een grote slotshow als deze, dan een bepaalde intimiteit krijgt.

2017-06-18 22:14:38 HILVARENBEEK - De Britse band Radiohead met leadzanger Thom Yorke treedt op tijdens het driedaags muziekfestival Best Kept Secret. Het festival bestaat vijf jaar. ANP KIPPA PAUL BERGEN Thom Yorke

Foto’s ANP KIPPA PAUL BERGEN Thom Yorke van de Britse band Radiohead tijdens Best Kept Secret.

Foto’s ANP KIPPA PAUL BERGEN

Tijdens het optreden dat volgt – van ruim twee uur, maar toch bijna een half uur korter dan vooraf aangekondigd – schakelt de band soepel tussen nummers van de negen studioalbums die de band de afgelopen vijfentwintig jaar maakte, verlegt hier en daar plagerig accenten in de uitvoering.

Toch klinkt hier ook een band die de balans opmaakt. Bij eerdere tours doken regelmatig nieuwe, nog niet uitgebrachte nummers op in de setlist, nu speelt de band enkel bekend materiaal. Alternatieve en soms tegendraadse uitvoeringen, zoals het uitzinnige intermezzo tijdens Kid A-favoriet Idioteque, zorgen gelukkig voor wat meer lucht.

De band weet de aandacht goed vast te houden. Als Thom Yorke solo op akoestische gitaar Exit Music inzet, van album OK Computer, dat dit jaar twintig jaar bestaat, is het muisstil op het veld.

Radiohead speelt in aantal nummers niet korter dan gemiddeld op deze tournee, maar omdat het einde onverwacht komt, verlaten veel bezoekers toch wat onvoldaan het festivalterrein.

Best Kept Secret, 16, 17 en 18/6 Safari Park Beekse Bergen; bestkeptsecret.nl