Met chat-app Slack wil Amazon nu ook je kantoor binnendringen

Een half miljard dollar (450 miljoen euro) is de investering die Slack gaat ophalen, meldde techsite Recode. Evenveel als alle voorgaande rondes van het vier jaar oude bedrijf bij elkaar. En volgens persbureau Bloomberg wil Amazon Slack kopen. De internetgigant zou maar liefst 9 miljard euro willen neertellen.

Sinds zijn oprichting in augustus 2013 is Slack (Searchable Log of All Conversation and Knowledge) uitgegroeid tot een van de populairste startups van Silicon Valley. Knap, omdat het een positie moest veroveren op de verzadigd geachte chatmarkt, met WhatsApp, Messenger en Skype.

Maar je doet Slack tekort om het alleen een chat-app te noemen. Het is een digitale conferentieruimte, waar het je makkelijk wordt gemaakt in projectteams te werken, te vergaderen, videogesprekken te starten en documenten te delen. Door de koppeling met ruim 600 apps (Dropbox, Google Drive, Uber, Skype) vormt het een populair sociaal platform voor kantoor.

Het aantal dagelijks actieve gebruikers groeide naar vijf miljoen, van wie 1,5 miljoen betalen voor de premiumversie. Betalende gebruikers krijgen meer apps, betere zoekfuncties en statistieken. NASA, Samsung en Harvard gebruiken de dienst. Het aantal werknemers verdubbelde het afgelopen jaar naar achthonderd.

Al sinds het begin wordt Slack, dat af wil van het oude ge-email, royaal gesteund door durfinvesteerders. In de laatste ronde van april 2016 haalde Slack 200 miljoen dollar op, wat het totale investeringsbedrag op 540 miljoen dollar bracht. Het bedrijf werd gewaardeerd op 3,8 miljard dollar.

Amazon wil daar nu ruim twee keer overheen. Het is dat Amazon vrijdag 13,7 miljard dollar bood voor supermarktketen Wholefoods, anders was die 9 miljard Amazons grootste overnamebedrag ooit. Het record was 1,2 miljard, die het in 2009 betaalde voor online modewinkel Zappos.

Vanwaar die gretigheid? Slack maakt nog geen winst. Het zet wel zo’n 200 miljoen dollar per jaar om, volgens mede-oprichter Stewart Butterfield eerder dit jaar.

Amazons imperium reikt al lang buiten zijn bekende webshop, door het aanbieden van clouddiensten (Amazon Web Service), elektronica (slimme speaker Echo) en bezorgdiensten. Met Prime biedt het, net als Netflix, films en series aan, maar ook muziekstreaming en foto-opslag.

Maar een chatdienst had Amazon nog niet, in tegenstelling tot de andere ‘grote vier’. Facebook heeft Messenger, Apple iMessage, Google Hangouts en Microsoft Skype.

Daarnaast zit Amazon nog niet zo goed in de kantoorsoftware. Microsoft loopt daar met Windows en Skype voor. Met Amazon Chime, een soort Skype, ging in februari Amazon eindelijk de concurrentie aan.

Ook Microsoft was een jaar geleden nog geïnteresseerd in Slack. Toch zag het af van een overname en introduceerde in plaats daarvan in november een Slack-concurrent: Teams. Facebook stapte in oktober ook al in de strijd om de bedrijfscommunicatie met Workplace voor bedrijven.

Teams en Workplace blijven echter relatief gesloten programma’s. Slack stimuleert ontwikkelaars juist apps naadloos te laten aansluiten op het platform. Eind 2015 gebruikte het de investering van 80 miljoen dollar om initiatieven te bekostigen die de integratie van andere apps verbeteren. Slack is zo hard op weg een onmisbare ‘laag’ voor zakelijke apps te worden, net als Facebook met consumentenapps heeft gedaan. Het zal zo, net als met Facebook, steeds moeilijker zijn om met Slack te stoppen.