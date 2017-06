Als je koelkast je emoties kan lezen

Je hebt een rotdag op werk gehad. Je komt thuis, schopt je schoenen uit en ploft humeurig op de bank. Plotseling begint Spotify te spelen: de playlist ‘Happy Hits!’ Je slimme koelkast vraagt of je zin hebt in een glaasje wijn. Vanuit je telefoon spreekt Siri je toe: „Gaat alles wel goed met je? Wil je er misschien over praten?”

Het menselijk lichaam verraadt op allerlei manieren hoe iemand zich voelt. Een stem kan verdrietig klinken, een gezicht boos kijken, een loopje opgewekt lijken. Steeds meer computerprogramma’s zijn in staat om emoties te herkennen. Dit relatief nieuwe vakgebied, affective computing, is bezig aan een opmars. Volgens in maart gepubliceerd onderzoek van het Amerikaanse marktonderzoekbureau RnR Markets zal de industrie rondom affective computing in waarde toenemen van 12,2 miljard dollar (10,9 miljard euro) in 2016 naar bijna 54 miljard dollar in 2021. Deskundigen voorspellen een ‘emotie-economie’, waarin emoties waardevolle data vormen voor bedrijven.

Willen we wel dat onze emoties geïnterpreteerd worden, terwijl we het zelf misschien niet eens in de gaten hebben? Stel bijvoorbeeld dat een verzekeraar emotiedata gebruikt om in te schatten wat onze premie moet bedragen, of dat een werkgever zulke informatie meeneemt in het sollicitatieproces. De Amerikaanse Kelly Gates, auteur van het boek Our Biometric Future, vindt de opkomst van de emotie-economie een zorgelijke ontwikkeling. „Het verband tussen fysiologische kenmerken en emoties is complex. Zelfs als een emotie wel accuraat gemeten wordt, weet je nog niet waarom iemand dit voelt”, zegt ze in een Skype-gesprek. Ze vergelijkt het met de leugendetector, die aan de hand van zaken als bloeddruk en hartslag meet of iemand de waarheid spreekt. In de Verenigde Staten werd deze test decennialang gebruikt, bijvoorbeeld door werkgevers in de sollicitatieprocedure. „Men wist dat de test niet honderd procent accuraat was – veel mensen ervaren zoveel stress door de test, dat het lijkt alsof ze liegen terwijl dat niet zo is – maar dat werd niet als een probleem gezien. Grotendeels accuraat was voor hun genoeg.” Dit geldt ook voor de bedrijven die nu onze emoties proberen te lezen, stelt ze. Als die bedrijven achter de streep maar winst maken, zal het niet uitmaken dat hun software af en toe een verkeerde inschatting maakt. En wij, als gebruikers, zijn daar de dupe van.”

En wat als je koelkast je emoties verkeerd interpreteert?: (de tekst gaat verder onder de illustratie)

Illustratie Mat

Wat kan er al afgelezen worden? Zes voorbeelden.