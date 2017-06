‘Als ik kleding koop, is het tweedehands’

IN

‘Vandaag ontvang ik mijn diploma van de biologisch-dynamische landbouwopleiding Warmonderhof in Amsterdam. De afgelopen twee jaar heb ik er tijdens een deeltijdopleiding alles geleerd over de biologische landbouw en de bedoeling is dat ik straks in deze richting ook een eigen bedrijf ga beginnen. Nu loop ik nog stage bij de biologische snijbloemenkwekerij Veld & Vaas. Omdat het bloemenseizoen nog tot september duurt, blijf ik tot die tijd aan het werk.

„Ik vind het interessant om te leren hoe de verschillende onderdelen van de natuur – het weer, de insecten en het onkruid – van invloed kunnen zijn op bloemen. Sommige mensen worden blij als er zon wordt voorspeld. Ik denk dan: nou, een beetje regen zou wel fijn zijn. Naast het snijden van de bloemen, houd ik me ook bezig met het zaaien, onkruid wieden, het planten en het maken van boeketten.

„Ik ontvang geen stagevergoeding, maar met mijn werk in de horeca kan ik net rondkomen. Ik ben het bovendien wel gewend om tijdens mijn studietijd niet veel geld te hebben, ik hecht er ook niet zoveel waarde aan. Maar als ik straks klaar ben met mijn stage wil ik wel iets meer in de horeca gaan werken, zodat ik kan sparen voor mijn eigen biologische snijbloemkwekerij. Dat is iets wat ik heel goed moet plannen: je bent afhankelijk van het seizoen en het is een nicheproduct, dus ik moet goed uitzoeken wat mijn afzetmarkt wordt.”

Vaste lasten: woonlasten (378 euro), internet en mobiel (27 euro), verzekeringen (10 euro), openbaar vervoer (55 euro), studieschuld (50 euro), boodschappen (200 tot 250 euro), uitgaan (100 euro), yoga (40 euro) Laatste grote aankoop: nieuwe bank (200 euro) Sparen: nee

Inkomen: rond de 900 euro netto

UIT

‘Voor mijn opleiding kon ik geen lening aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs, dus mijn inkomsten komen volledig uit mijn horecabaan. De ene maand verdien ik wat meer dan de andere en afhankelijk daarvan heb ik ruimte voor vaste lasten. Mijn ouders betalen mijn zorgverzekering en mijn studie, maar mijn reiskosten moet ik zelf betalen. Omdat ik in Rotterdam woon en mijn opleiding in Amsterdam is, ben ik daar aardig wat geld aan kwijt. Als ik een paar keer niet ga, valt het meteen op hoeveel geld ik over heb. Dan heb ik meer ruimte voor mijn andere lasten.

„Hoewel ik het liefst biologisch eet, geef ik verder weinig geld uit. Ik heb ook niet zoveel nodig. Als ik kleding koop is dat meestal tweedehands. Af en toe vind ik bij de kringloopwinkel opeens een hele unieke outfit, en dat kost me dan maar een paar euro. Zo kan ik ook gemakkelijk verschillende kledingstukken aanschaffen. Voor mijn werk in de horeca moet ik namelijk netjes gekleed, maar voor mijn stage is het weer handig een goede regenjas te hebben die vies mag worden.

„Om geld te besparen heb ik voor vijf euro een Rotterdampas aangeschaft. Daarmee kan ik gratis naar musea, één keer gratis naar de bioscoop, ik krijg korting op concerten en kon met korting lid worden van de bibliotheek. Ik voelde me wel een beetje een coupon mom toen ik die pas aanschafte, maar het is hartstikke fijn.”