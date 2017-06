Akkoord over verdere verloop Brexit-onderhandelingen

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zijn het op maandag eens geworden over een eerste aanpak van de Brexit-onderhandelingen. Die zullen aanvankelijk worden opgedeeld in drie onderdelen: de rechten van burgers, de financiële regeling en “andere afscheidingskwesties”.

De discussie over de grens met Noord-Ierland zal apart behandeld worden. Dat hebben EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en zijn Britse tegenhanger David Davis namens het Verenigd Koninkrijk maandag tijdens een persconferentie bekendgemaakt.

Ook zijn de data vastgesteld voor de volgende onderhandelingen. Die zullen plaatsvinden op 17 juli, 18 september en 9 oktober. Brussel en Londen zijn het eens dat de tijd voor een juist onderhandelde Brexit-deal dringt. De deadline is op 29 maart 2019.

Daarnaast willen Londen en Brussel eerst tot een overeenstemming komen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk voordat er gesproken zal worden over de samenwerking en relatie in de toekomst. EU-hoofdonderhandelaar Barnier zei over de onderhandelingen:

“We moeten een einde maken aan de onzekerheid die veroorzaakt is door Brexit. We willen ervoor zorgen dat het vertrek van het VK op een ordelijke manier verloopt.”

‘Haalbaar’

De discussie rondom Noord-Ierland zou een groot deel van de onderhandelingen op maandag in beslag hebben genomen. Het is nog onduidelijk hoe de enige landsgrens tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese blok, namelijk met lidstaat Ierland, eruit moet gaan zien.

Een ander belangrijk discussiepunt blijft de financiële regeling tussen beide partijen. Het Verenigd Koninkrijk heeft op maandag niet ingestemd gegaan met de eis van de EU om te betalen voor toezeggingen die het land de afgelopen jaren gedaan heeft. Die rekening zou op kunnen lopen tot tientallen miljarden euro’s.

Toch waren beide kanten optimistisch over het eerste resultaat. Davis noemde de doelstellingen “haalbaar”, Barnier sprak van “nuttige” onderhandelingen. De Britse premier Theresa May zal op 26 juni met een voorstel komen.