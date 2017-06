‘Aanval op moslims even ziek als eerdere aanslagen’

De Britse premier Theresa May vindt de aanslag van maandagmorgen op moskeebezoekers in Noord-Londen net zo verachtelijk als andere aanslagen waarmee Groot-Brittannië de laatste tijd mee te maken kreeg. Dat heeft May maandagmiddag gezegd in een persconferentie.

May benadrukte dat iedere vorm van extremisme een gevaar is voor de Britse samenleving:

“Deze aanval had hetzelfde doel als al het andere terrorisme. Ons uiteen drijven, de banden van saamhorigheid en burgerschap verbreken die we in dit land delen. [...] Terrorisme en extremisme nemen vele vormen aan. We moeten ze allemaal aanpakken, wie er ook voor verantwoordelijk is. Er is in dit land te veel tolerantie voor extremisme. Ook voor islamofobie”

May kondigde aan dat ze een overheidsorgaan in het leven gaat roepen dat extremisme moet tegengaan. Ook zei ze dat onderzocht wordt of politie en veiligheidsdiensten genoeg ruimte hebben om effectief te kunnen optreden. May zei dat er extra politie wordt ingezet om burgers een veilig gevoel te geven.



Beluister hier de volledige toespraak van May. De tekst gaat verder onder het audiofragment.

Maandagmorgen vroeg reed een 48-jarige witte man met een gehuurde bestelbus in op moskeegangers in de Londense wijk Finsbury Park, niet ver van het stadion van voetbalclub Arsenal. Tien mensen raakten gewond, waarvan acht in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Eén man overleed ter plekke, maar het is nog niet zeker of dat het gevolg was van de aanval. De man was volgens de politie al voor het incident onwel geworden.

Terreurdaad

De Londense burgemeester Sadiq Khan sprak onmiddellijk van een “verschrikkelijke terroristische aanslag”. Publiekelijk had de politie het nog niet meteen over terrorisme. Volgens May verklaarde het korps het incident echter al na acht minuten tot een terreurdaad. In de loop van de ochtend liet de politie dan ook in het openbaar weten dat het incident “alles weg had van een terreuraanslag”.

De bestuurder van de bestelbus werd na de aanslag door omstanders tegen de grond gewerkt en vastgehouden. Toen de politie even later arriveerde, kon die hem meteen in hechtenis nemen. Naar verluidt zei de man dat hij “zijn steentje had bijgedragen”. Tijdens de aanval zou hij al hebben geroepen dat hij moslims wilde vermoorden.

Footage shows the moment crowds restrain man suspected of driving van into pedestrians near #FinsburyPark mosquehttps://t.co/CBG8mzBpgY pic.twitter.com/NtYoQbLGXC — BBC News (UK) (@BBCNews) 19 juni 2017

Ooggetuigen vertellen dat een imam heeft ingegrepen toen een boze menigte na de aanval de bestuurder sloeg en schopte. “We vasten, het is Ramadan, we mogen dit nu niet doen dus hou op”, zou de imam gezegd hebben volgens drie getuigen waarmee The Guardian sprak. “De imam is de enige reden dat hij nog leeft”, zei één van de mannen.

Eerder deze maand kwamen acht mensen om toen drie moslimextremisten met een - eveneens gehuurd - busje voetgangers aanreden op de London Bridge, waarna ze voorbijgangers aanvielen met messen. Het was de derde grote terreuraanslag in Groot-Brittannië van dit jaar. In maart stierven vijf mensen door een aanval in de buurt van het parlementsgebouw. Vorige maand vielen 22 doden bij een bomaanslag na een popconcert in Manchester.