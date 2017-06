Aandeel Philips stijgt door ‘belang activistische aandeelhouder’

Het aandeel Philips is op maandag hard gestegen na berichtgeving over grote belangen die een van ‘s werelds meest activistische investeerders heeft opgebouwd in het Nederlandse technologiebedrijf. Met een plus van meer dan 5 procent op maandagochtend is Philips de grote winnaar in de AEX-index.

De Britse krant The Sunday Times meldde op basis van bronnen in de Londense zakenwereld dat het Amerikaanse Third Point van hedgefondsbaas Dan Loeb in de afgelopen tijd stilletjes grote hoeveelheden aandelen heeft gekocht.

‘Miljarden beschikbaar voor aandelen in Philips’

Om hoeveel het precies gaat is onduidelijk. Third Point zou miljarden euro’s over hebben voor Philips. In het register van Autoriteit Financiële Markten (AFM) komt het Amerikaanse hedgefonds (nog) niet voor. De meldingsgrens bij AFM ligt op 3 procent. Met een groot belang in Philips kan de activistische aandeelhouder een campagne voeren om de koers van het bedrijf te verleggen.

Philips heeft vorig jaar haar bedrijf gesplitst in een verlichtingsdivisie en de gezondheidstechnologie. Philips Lighting werd mei 2016 naar de beurs gebracht, het moederbedrijf kondigde onlangs aan om nog een kwart van de aandelen te verkopen. Het blijft wel meerderheidsaandeelhouder met een belang van iets meer dan 40 procent.

Na het afsplitsen van de lichttak heeft Philips nog 70.000 werknemers over. Voormalig topmanagers van het technologiebedrijf lieten vorige maand al aan NRC weten dat het een “reëel risico” is dat het afgeslankte bedrijf ten prooi valt aan overnamepogingen.

Lees ook een analyse van NRC-redacteur Wouter van Noort: Wordt Philips nu zelf overnameprooi?

Third Point kwam eerder in Nederland in het nieuws als activistische aandeelhouder van DSM. Ze kochten in 2014 meer dan 3 procent van de aandelen en wilde dat het chemische bedrijf zich ging opsplitsen. DSM verzette zich hier tegen maar verkocht uiteindelijk wel een deel van haar chemische tak.

Meerdere Nederlandse bedrijven zijn gewild

De afgelopen tijd zijn meerdere (deels) Nederlandse multinationals een prooi geworden voor internationale beleggers en concurrenten. De Braziliaanse private-equityfirma 3G Capital probeerde als grootaandeelhouder van het Amerikaanse Kraft Heinz concurrent Unilever over te nemen. De Brits-Nederlandse multinational weigerde het bod van 130 miljard euro maar keerde haar aandeelhouders wel meer geld uit.

AkzoNobel heeft met alle macht een overname van branchegenoot PPG voorkomen. De verfgigant heeft driemaal een overnameaanbod van de hand gewezen en won onlangs een rechtszaak, aangespannen door een aantal aandeelhouders die eisten dat AkzoNobel in gesprek ging met het Amerikaanse bedrijf. PPG besloot begin deze maand om geen vijandig bod uit te brengen en de overnamestrijd voorlopig te staken.