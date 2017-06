Dodental na gijzeling in Mali opgelopen tot vijf

Het dodental door de gijzeling op een resort in Mali is opgelopen tot vijf. Dat meldt persbureau Reuters na een verklaring van de autoriteiten in Mali. Twee van de slachtoffers, een Portugese en een Malinese militair, werkten mee aan een missie van de Europese Unie om de veiligheid en stabiliteit in het land te herstellen. Dat bevestigde de EU-buitenlandcoördinator Federica Mogherini.

De andere slachtoffers hadden respectievelijk de Chinese, Malinese en Frans-Gabonese nationaliteit. De minister van Veiligheid zei op de radio dat er “zonder twijfel” sprake was van een terroristische daad, aldus Reuters. De vijf terroristen zijn gedood.

Mogherini noemde tijdens een persconferentie het verlies een “tragisch maar misschien ook een nuttige herinnering aan alle burgers in de EU dat onze mannen en vrouwen in uniform al in veel verschillende delen van de wereld werken aan veiligheid en vrede en tegen terrorisme”.

“We moeten dankbaar zijn voor de bijdragen die zij leveren en trots zijn op de kwaliteit die zij bieden”.

Het resort nabij de Malinese hoofdstad Bamako werd zondag bestormd en bezoekers van het resort werden gegijzeld. Veiligheidstroepen wisten 36 gijzelaars te redden, onder wie zes Nederlanders. Volgens een ooggetuige zouden de daders ‘Allahu akbar’, ‘God is groot’ hebben geroepen.

De aanval op het resort dat vooral populair is onder buitenlandse bezoekers, is nog niet opgeëist. Het was de eerste antiwesterse aanval in ruim een jaar.