Zeker vijf doden bij aanslag Oost-Afghanistan

Bij een reeks zelfmoordaanslagen in de Oost-Afghaanse provinciehoofdstad Gardez zijn zondagochtend tientallen doden en gewonden gevallen, zo meldt persbureau AFP. Zeker vijf Afghaanse agenten zouden zijn omgekomen, vijftien tot dertig anderen zouden gewond zijn geraakt. De aanval zou nog gaande zijn.

Rond zes uur in de ochtend blies een van de terroristen een auto met explosieven op bij de poort van het politiehoofdkwartier. Hierop probeerden vier andere aanvallers het complex binnen te dringen. Twee van hen werden al snel gedood door agenten, maar de andere twee wisten binnen te raken. Eén van hen houdt vijf uur na het begin van de aanval nog stand tegen Afghaanse veiligheidstroepen.

De Afghaanse Talibaan eiste de aanslag enkele uren later al op, en sprak daarbij van zeker honderd gedode politieagenten. Volgens de lezing van de Afghaanse politie zouden er niet meer dan vijf doden zijn gevallen. Het aantal gemelde gewonden verschilt, het lokale ziekenhuis meldt volgens persbureau Reuters dertig gewonden in behandeling te hebben. AFP spreekt van vijftien gewonden, onder wie vijf burgers.

Talibaan groeien weer in Afghanistan

De aanval op Gardez, dat op zo’n 120 kilometer ten zuiden van Kaboel ligt, is een nieuw teken van de terugkeer van de Afghaanse Talibaan. In de laatste maanden werden verschillende steden in Zuid-Afghanistan door de Taliban heroverd. Ook in de noordelijke provincie Kunduz verliezen de internationale coalitie en het Afghaanse leger terrein.

In mei deden de militaire bevelhebbers van de NAVO een oproep tot versterking in Afghanistan. Vorige week berichtte AP dat de Verenigde Staten mogelijk zo’n vierduizend extra militairen naar het conflict willen sturen. Dit besluit wordt mogelijk komende week bekendgemaakt.