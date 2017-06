Zeker 25 doden door bosbranden in Portugal

Bij een bosbrand in het binnenland van Portugal zijn zaterdagnacht zeker 25 mensen om het leven gekomen. Veel van hen stierven in hun auto, nadat ze tijdens het rijden verrast werden door de vlammenzee. Ook vielen zeker twintig gewonden, zo liet onderminister Jorge Gomes van Binnenlandse Zaken zondagochtend aan radiostation TSF weten.

Vrijwel alle slachtoffers – volgens de meest recente cijfers meer dan twintig – vielen op een weg tussen Figueiró dos Vinhos en Castanheira de Pera. Volgens Gomes raakten zij tijdens het rijden ingesloten door de vlammen. Drie anderen, inwoners van het dorpje Figueiró, kwamen om het leven nadat ze rook hadden ingeademd.

Een lokale journalist filmde hoe inwoners van Figueiró de brand probeerden te bestrijden:

Em Figueiró dos Vinhos, o fogo ameaça as casas e os habitantes tentam apagar as chamas como podem. pic.twitter.com/1eFM00crKe — João Francisco Gomes (@jfranciscogomes) June 18, 2017

De Portugese premier Antonio Costa sprak in een reactie van een “tragedie van een enorme omvang”, schrijft persbureau AFP. De kans is volgens Costa groot dat het dodental verder oploopt. Hij zei:

“Dit is voor Portugal waarschijnlijk het grootste drama veroorzaakt door bosbranden van de afgelopen jaren.”

‘Brand verspreidde zich snel’

In een poging de brand te beteugelen zijn bijna tweehonderd blusvoertuigen en meer dan zeshonderd brandweerlieden ingezet. Zeker zes van hen raakten tijdens het blussen gewerkt, zo meldde onderminister Gomes aan de Portugese radio. Ook veertien burgers liepen verwondingen op door het vuur. Een groot deel van hen verkeert in kritieke toestand.

De branden rond Figueiró ontstonden zaterdagmiddag en verspreidden zich “in razende snelheid”, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. In verschillende dorpen in de regio Leiria, ongeveer 150 kilometer ten noordoosten van hoofdstad Lissabon, zijn mensen geëvacueerd. De omvang van de totale schade is volgens de brandweer nog moeilijk in te schatten.