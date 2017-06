Vermiste Amerikaanse mariniers dood gevonden

Een aantal Amerikaanse mariniers van de USS Fitzgerald dat wordt vermist na de botsing van afgelopen zaterdag, is bij het ongeluk om het leven gekomen. Dat stelt vice-admiraal Joseph Aucoin van de Amerikaanse 7th Fleet in een verklaring. De USS Fitzgerald is onderdeel van de 7th Fleet.

In de verklaring werd bekendgemaakt dat duikers erin zijn geslaagd om in ondergelopen ruimten in het schip te komen. Hier hebben zij de lichamen van hun collega’s aangetroffen. Volgens Japanse media zouden alle zeven vermiste mariniers zijn omgekomen. In de persverklaring werd het aantal gesneuvelde bemanningsleden niet genoemd, zolang nog niet alle families zijn ingelicht.

Wel is bekendgemaakt dat de zoektocht naar de bemanningsleden is gestaakt. De lichamen worden overgebracht naar een ziekenhuis, waar ze worden geïdentificeerd. Bij de botsing raakten drie andere bemanningsleden gewond.

Grote schade

Het Amerikaanse marineschip kwam op open zee in aanvaring met een Filippijns vrachtschip, dat drie keer zo groot was. Hierbij ontstond volgens een commandant van de 7th Fleet een grote scheur onder het wateroppervlak. Na de botsing maakte de USS Fitzgerald water, maar wist het zich drijvende te houden door de ondergelopen ruimten leeg te pompen. Op het moment van de aanvaring waren er zo’n driehonderd mariniers aan boord.

In de persconferentie liet commandant Aucoin weten dat het vermoedelijk maanden gaat duren voordat het schip weer de zee op kan.