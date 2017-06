Superster in e-sports denkt altijd ver vooruit

De wereld is anders, maar normaal

Molendijk is e-sporter, een professionele game-atleet. Het is een sector die al bijna twintig jaar enorme aandacht trekt van gamers over de hele wereld, maar die nog steeds onbegrepen blijft door de buitenwereld. Frustrerend voor e-sporters, die volhouden dat hun werk – compleet met handtekeningen zetten op shirtjes met hun naam erop – weinig afwijkt van dat van andere topsporters.

‘Dat hadden we ook niet gedacht’

“Het is bij mijn generatie helemaal onbekend, dus ik besloot om me er in te verdiepen”, zegt vader Jan over de telefoon. “De wereld waar Thijs zich in bevindt is heel anders, maar ook eigenlijk heel normaal.” Molendijk verliet voor zijn studie Economie het ouderlijk huis en vertrok naar Enschede. Het competitieve kaartspel Hearthstone verbindt hem nu met zijn vader, die apetrots al zijn wedstrijden volgt.

De populariteit van esports neemt toe. Wereldwijd kijken inmiddels meer dan 220 miljoen mensen per jaar wel eens een gamewedstrijd, in Nederland 1 miljoen. Volgens voorspellingen is de wereld van professionele gamers in 2020 goed voor anderhalf miljard euro. Thijs Molendijk is de bekendste Nederlandse speler van het online kaartspel Hearthstone. Dagelijks kijken tienduizenden fans naar zijn kanaal. Hij was twee keer Europees kampioen. Vanaf donderdag speelt hij mee in de SeatStory Cup, een groot Hearthstone toernooi waarvoor alleen de beste spelers worden uitgenodigd.

In de esport-wereld is Hearthstone betrekkelijk jong: de competities van oudere games als League of Legends (2009) en Counterstrike (1999) trekken al jaren miljoenen kijkers voor toernooien over de hele wereld. Maar het is hard gegaan met de game, die in 2014 uitkwam. Tegenwoordig kent het spel 70 miljoen spelers. Dat terwijl het eigenlijk niet de bedoeling was dat de gratis game de nieuwe monsterhit van gameontwikkelaar Blizzard zou worden.

In 2008 had het bedrijf de handen vol aan het beroemde en beruchte World of Warcraft, een online rollenspel vol elfen en draken. Toch waagde Blizzard een gok en zette een klein team van ontwikkelaars aan de slag om te experimenteren. Het idee van een online World of Warcraft-kaartspel lag voor de hand.

Hearthstone is in de basis simpel. Je speelt één op één. Van tevoren moet je een eigen pak kaarten samenstellen uit een keur van mogelijkheden: sommige zijn toverspreuken, anderen monsters. Je kiest elke match een personage. Per beurt trek je een kaart, speel je een beperkt aantal kaarten uit en val je met je monsters het personage van je tegenspeler aan.