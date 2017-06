Prognose: Macron behaalt absolute meerderheid

Zoals verwacht heeft Emmanuel Macron een grote overwinning geboekt bij de tweede ronde van de verkiezingen voor de Franse Assemblée nationale. Volgens de eerste prognose van Ipsos behaalt zijn partij La République en marche! (LREM) 355 van de 577 zetels in het parlement, goed voor een ruime absolute meerderheid. Daarmee is de weg vrij voor Macron om als president zijn voorgenomen beleid uit te voeren.

Toch was de verwachting dat de overwinning van Macron hoger uit zou vallen. Na de eerste ronde vorige week werd gedacht dat LREM tussen de 415 en 455 zetels zou behalen. LREM haalde 32 procent van de stemmen in de eerste ronde. Nu is de prognose van het percentage stemmen voor LREM zelfs hoger (41 procent), maar dat leidt niet tot meer zetels.

De traditionele partijen doen het minder slecht dan verwacht, al zijn de verliezen flink. De Republikeinen zakken volgens de prognose van 199 naar 125 zetels (schatting na eerste ronde 70-110). De socialisten dalen van 280 naar 49 zetels (schatting na eerste ronde 20-30). Het rechts-populistische Front National boekt verhoudingsgewijs een enorme overwinning.

Als de prognose klopt komen er acht parlementariërs van de partij in het parlement, nu zijn het er nog twee. Een van hen is voormalig presidentskandidaat Marine Le Pen. Zij was nooit eerder lid van het Franse parlement, wel van het Europees Parlement. De uiterst linkse partij La France insoumise van Jean-Luc Mélenchon kan op 30 zetels uitkomen.

petervermaas Peter Vermaas Marine Le Pen is voor het eerst in de Assemblée verkozen. Ook haar partner Louis Aliot zou het in Perpignan gehaald hebben. 18 juni 2017 @ 18:13 Volgen

Opkomst

In de tweede ronde van de verkiezingen zijn 573 zetels te verdelen. Dat komt door het Franse kiessysteem. Een kandidaat die in de eerste ronde 50 procent van de stemmen krijgt in zijn district, wordt direct gekozen, mits die stemmen 25 procent van de geregistreerde kiezers vertegenwoordigen. Als er geen winnaar is, mogen kandidaten die boven de 12,5 procent van de stemmen scoren door naar de tweede ronde. Daarin volstaat een gewone meerderheid. Bij de eerste ronde werden er op die manier maar vier zetels verdeeld.

Definitieve cijfers over de opkomst zijn nog niet bekend. De opkomst rond 17.00 uur lag rond de 35 procent. De voorspellingen waren dat die nog zouden stijgen tot ongeveer 42 procent. Dat zou historisch laag zijn. In de voorgaande twee parlementsverkiezingen lag de opkomst in de tweede ronde om 17.00 uur tussen de 46 en 49 procent. De lage opkomst lijkt te duiden op verkiezingsmoeheid. Met de voorverkiezingen voor de presidentskandidaten meegerekend, zijn de Fransen het afgelopen jaar acht keer naar de stembus geweest.