Na twee kwakkeljaren kan Epke weer genieten

Yuri terug. Epke terug. De NK turnen in Rotterdam waren het toneel voor de rentree van twee routiniers, die beiden in bitterheid de Olympische Spelen van Rio de Janeiro hadden verlaten en de afgelopen tien maanden turnen hooguit als een bezigheidstherapie hadden beleefd. Maar in Rotterdam, stonden weer twee gretige turners.

Niet de meerkampkampioen Bart Deurloo trok zaterdag de meeste aandacht, maar de comeback kids Yuri van Gelder en Epke Zonderland. Eerst zoog Van Gelder alle publiek naar de hoek waar de ringen stonden opgesteld en daarna verhuisden de fans naar de andere zijde om Zonderlands kunststukje aan de rekstok van nabij te kunnen bewonderen. Beiden werd luid bejubeld, ook al waren hun oefeningen als gevolg van een beperkte voorbereiding verre van vlekkeloos.

Zonderland, die vorige week uitgebreid de publiciteit haalde met een filmpje op Facebook van een rekoefening met vijf aaneengesloten vluchtelementen, beperkte zich in Ahoy tot drie spectaculaire zwaaien: eerst de Cassina en Kovacs gecombineerd, daarna alleen de Kolman. Zijn droge commentaar na afloop: „Fijn dat het is gelukt.”

Dat lijkt bescheiden voor een turner die olympisch kampioen werd met een combinatie van drie vluchtelementen en in de training heeft bewezen dat aantal te kunnen opvoeren tot vijf. „Ja, in de training kun je blijven oefenen, maar tijdens een wedstrijd moet het in één keer goed zijn”, zegt Zonderland. „En dat is ontzettend moeilijk. Het ging mij er vandaag om de vluchtelementen zo netjes mogelijk uit te voeren.”

Voor de WK, begin oktober in Montreal, streeft Zonderland naar een oefening met combinaties van drie en twee vluchtelementen; vijf, maar niet aaneengesloten. Nooit eerder vertoond. „Maar voor mij een prikkel”, legt Zonderland uit. „Ik leg de lat steeds hoog, voor mezelf om stapjes te kunnen maken, maar ook vanwege de hoge score. Zo blijft turnen leuk. Er moet altijd iets te verbeteren zijn.”

Een rake opmerking, want Zonderland werd in Ahoy zowel zaterdag als zondag overtroffen door Deurloo, die aan rek een steeds grotere concurrent wordt. Geen Nederlandse titel voor Zonderland dus. Evenmin aan brug, waar hij werd verslagen door Michel Bletterman en het zilver moest delen met Boudewijn de Vries.

Van Zonderland geen onvertogen woord. Na twee kwakkeljaren voelt hij zich weer topfit. Een hersenschudding, een operatie aan de bijholten en doorlopende hoofdpijnen hinderden hem sterk op weg naar de Spelen in Rio de Janeiro, waar Zonderland tot overmaat van ramp van de rekstok viel. Zo wil hij niet eindigen.

De vooruitzichten zijn weer rooskleurig, want Zonderland kan eindelijk pijnvrij turnen, een gevoel dat hij twee jaar heeft gemist. Zijn laatste goede herinnering stamt uit 2014 toen hij in het Chinese Nanning wereldkampioen werd. Sindsdien was het aanmodderen. Hij voelt zich na twee jaar bevrijd. De rekspecialist: „Ik kan eindelijk weer genieten.”