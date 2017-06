Annett Kontaveit pakt eerste titel op Rosmalen

De Estse tennisster Annett Kontaveit heeft op het toernooi van Rosmalen haar eerste grote WTA-zege geboekt. De 21-jarige Estse was in de finale zondag met 6-2 6-3 te sterk voor de Russin Natalja Vichljantseva, zo meldt ANP.

Kontaveit had het lastig in de openingsfase van de finale, maar overwon in de eerste games haar concentratieverlies. Daarbij werd ze geholpen door een zwak spelende Vichljantseva, die keer op keer verkeerd serveerde. Na een uur en een kwartier wist Kontaveit het af te maken.

“Ik ben zo blij”, glunderde de dolgelukkige Kontaveit op het centercourt van Autotron in Rosmalen na het winnen van de finale. “Ik heb deze week veel zware wedstrijden gespeeld, geweldig dat ik ze allemaal heb gewonnen.” Voor aanvang van het toernooi was Kontaveit nog de nummer 49 van de wereld, Door haar toernooiwinst stijgt ze twaalf plaatsen op de wereldranglijst.

Zondagmiddag wordt de herenfinale gespeeld tussen twee veteranen: ‘servicekanon’ Ivo Karlovic (38) staat tegenover de 34-jarige Luxemburger Gilles Müller.