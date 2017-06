Iran vergeldt aanslagen Teheran met raketten

Om de dubbele aanslag van IS in Teheran op 7 juni te vergelden, heeft de Iraanse Revolutionaire Garde jihadistische doelen in Deir ez-Zor in Oost-Syrië bestookt. Dat gebeurde met middellangeafstandsgrondraketten die afgeschoten werden vanuit Iran, meldt Reuters op basis van Iraanse media. De Revolutionaire Garde vecht mee in Syrië aan de kant van Assad, maar niet eerder zette Iran wapens in die werden afgeschoten vanuit Iran.

Er zijn geen officiële cijfers over slachtoffers of over hoeveel raketten er zijn afgeschoten. De Revolutionaire Garde zegt dat “veel terroristen” gedood zijn en dat er ook veel wapens zijn vernietigd. Ook werd er gewaarschuwd dat nieuwe aanslagen op eenzelfde manier vergolden zullen worden: “Het verspillen van puur bloed zal niet onbeantwoord blijven.”

alihashem_tv Ali Hashem علي هاشم The launch of Iranian missiles towards Syria is a regional message from Tehran to Tel Aviv and Riyadh, Washington is CCed 18 juni 2017 @ 19:47 Volgen

De omgeving van Deir ez-Zor is rijk aan olie. Het Syrische regime is bezig met een opmars richting de stad die door Islamitische Staat wordt gecontroleerd.

De raketten werden afgeschoten uit West-Iran, en vlogen over Irak.



Op 7 juni werden op twee plekken tegelijk aanslagen gepleegd in Teheran: bij het parlement en de graftombe van ayatollah Khomeini. Daarbij kwamen achttien mensen om het leven. De aanslagplegers komen volgens Iran uit Iran zelf, maar hebben voor IS gevochten in Irak en Syrië. IS heeft de aanslagen, de eerste van de groep in Iran, opgeëist.

‘Zelfverdediging’

Iran test met enige regelmaat ballistische raketten, maar het laatste gebruik in een conflict dateert van de oorlog tussen Iran en Irak die duurde van 1980 tot 1988. Mogelijk zien de VS en Israël in deze aanval op Syrië het bewijs dat er harder moet worden opgetreden tegen het raketprogramma van Iran.

Volgens Israëlische media zou Iran Shahab-3-raketten hebben afgeschoten. De reikwijdte van die raket is zo’n 1.300 kilometer. Daarmee zou de raket Israël kunnen bereiken. De Shahab-3 maakt sinds 2003 onderdeel uit van het Iraanse arsenaal.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif zei in januari na nieuwe tests van ballistische raketten dat die raketten slechts als zelfverdediging bedoeld zijn en dat Iran er nooit een ander land mee zou aanvallen. De VS legden Iran sancties op naar aanleiding van de tests.

Vliegtuig

Bij een ongerelateerd incident in Syrië heeft de Amerikaanse coalitie volgens het Syrische leger een gevechtsvliegtuig neergeschoten. Het vliegtuig werd nabij Raqqa geraakt, aldus het leger. De piloot wordt vermist.

Volgens Syrië gaat het om een poging de vorderingen van het regime nabij Raqqa, de officieuze hoofdstad van Islamitische Staat, te dwarsbomen. De VS hebben het neerschieten van het vliegtuig bevestigd. Het Syrische vliegtuig zou bommen hebben afgeworpen nabij door de VS gesteunde strijders.