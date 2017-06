Iraaks leger begint aan beslissende slag om Mosul

Het Iraakse leger is zondagochtend in alle vroegte begonnen aan de beslissende slag om Mosul, de laatste grote stad in handen van terreurgroep Islamitische Staat. De afgelopen weken werden strijders van de beweging al teruggedrongen tot de oude kern van de stad en ook dat gebied ligt nu onder vuur.

Volgens de legerofficier die het offensief leidt, is diep in de nacht begonnen met het bombarderen van de laatste IS-wijk, een gebied dat ongeveer drie vierkante kilometer beslaat. Kort daarop werd ook via land de aanval ingezet, aldus generaal Abdel Wahab al-Saadi tegenover persbureau AFP. Door IS wordt Mosul gezien als de hoofdstad van het kalifaat in Irak.

Grenzen van IS-gebied zijn bij benadering.

Hoe lang het offensief gaat duren, is moeilijk te zeggen. Het Iraakse leger wees er eerder al op dat juist de oude stad moeilijk gevechtsterrein is. Het gebied zit vol met kleine, op elkaar gepakte huisjes en smalle steegjes. Bovendien bestaat het vermoeden dat de overgebleven IS-strijders zich in de wijk zullen verschansen en daar blijven vechten tot de dood.

Eerst oost, toen west

De bevrijding van Mosul is een proces dat al maanden bezig is. Eind vorig jaar werd IS stukje bij beetje verdreven uit het oostelijke deel van de stad, een gebied dat sinds begin februari in handen is van het Iraakse leger. Sinds februari proberen regeringstroepen ook het deel van de stad ten westen van de rivier Tigris te bevrijden.

Bekijk hieronder de video: hoe Islamitische Staat opstond en weer ondergaat

Vorige maand maakte het Iraakse leger al bekend dat ook een groot deel van de westelijke oever heroverd was op IS. Op dat moment was nog ongeveer twaalf vierkante kilometer aan grondgebied in handen van de terreurgroep. Aanvankelijk was het doel om IS nog voor het begin van de ramadan op 26 mei te bevrijden, maar dat bleek niet haalbaar.

‘Nog 100.000 niet bevrijd’

Mosul is na Bagdad de grootste stad van Irak en tevens de plaats waar IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi in 2014 de stichting van zijn kalifaat aankondigde. Hij deed dat bij de Al Nuri-moskee, die in de oude stad ligt. In Mosul woonden, voordat IS de stad veroverde, ruim anderhalf miljoen mensen. Nu zijn dat er naar schatting nog zo’n 700.000. In de oude stad wonen volgens AFP nu nog ongeveer 100.000 burgers.

In de oude stad wonen nu nog ongeveer 100.000 burgers, schat persbureau AFP. Het Iraakse leger heeft hen de laatste maanden meermaals via pamfletten, die vanuit de lucht in IS-gebied werden verspreid, opgeroepen te vluchten. Het Iraakse leger heeft verschillende doorgangen gemaakt waardoor burgers de oude stad kunnen verlaten.

Mosul is niet de enige plek waar het kalifaat van IS langzaam uiteenvalt. Ook in Raqqa, in Syrië de zelfverklaarde hoofdstad van Islamitische Staat, zijn rebellengroeperingen nu begonnen met een bevrijdingsoffensief. De rebellen hebben de stad nu voor een groot deel omsingeld en naderen de eerste buitenwijken.