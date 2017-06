Hoeveel betaalt u uw schoonmaker? En betaalt hij of zij belasting?

Binnenkort publiceert NRC een speciale bijlage over de schaduweconomie in Nederland: daar vallen criminele activiteiten onder als drugshandel en illegale prostitutie, maar ook relatief onschuldige grijze gebieden als illegale onderhuur en zwartwerken. Een voorbeeld van dat laatste, waar veel Nederlanders mee te maken hebben: goedkoop iemand inhuren om je huis schoon te maken.

NRC wil peilen hoeveel van haar lezers gebruik maken van een schoonmaker in huis, hoeveel geld die betaald krijgt en of hij/zij daarover belasting betaalt. Zijn er daarnaast afspraken gemaakt over doorbetalen bij ziekte of in vakantieperiodes? Deze peiling is bedoeld voor een redactioneel artikel over de mores in het inhuren van huishoudelijk personeel.

Klik hier voor enkele korte vragen, die u anoniem kunt beantwoorden. Hartelijk dank voor uw medewerking.