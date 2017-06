Tien arrestaties bij Pegida-demonstratie Enschede

Bij een demonstratie van anti-islamiseringsbeweging Pegida in Enschede zijn zondag tien mensen gearresteerd. Ondanks de door locoburgemeester Eelco Eerenberg afgekondigde noodverordening waren demonstranten toch naar Enschede afgereisd.

Enkele personen werden aangehouden voor het overtreden van de noodverordening, anderen voor onder meer wapenbezit, discriminatie en belediging. Daarnaast heeft de politie ruim tachtig “potentiële demonstranten” het gebied rond Enschede uitgestuurd. Volgens de politie gaat het om “zowel extreem-rechtse als linkse sympathisanten”.

Noodverordening

De noodverordening, die geldt van zaterdagavond tot maandagochtend, was afgekondigd vanwege aangekondigde protesten door koepelorganisatie Fortress Europe, waar ook Pegida onder valt. Enkele demonstranten weken uit naar Hengelo, waar geen verbod gold. Dat leidde niet tot problemen, zo zegt de politie.

Onder de gearresteerden is ook Pegida-voorman Edwin Wagensveld, van wie de politie zeker was dat hij in Enschede aanwezig was om te protesteren. Ook wordt hij gehoord vanwege een opruiend filmpje dat hij vorig jaar publiceerde. Enkele Pegida-aanhangers verzamelden zich bij het cellencomplex in Borne, waar Wagensveld naartoe werd gebracht, om te protesteren tegen zijn arrestatie.