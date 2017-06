Effect van ochtendstaking NS kan langer naijlen

De actievoerders willen dat NS op alle dubbeldekstreinen in het vervolg twee conducteurs inzet. Zo’n trein in hun eentje controleren vinden ze onwerkbaar, omdat zwartrijders dan via de andere verdieping aan de controle kunnen ontsnappen. Bovendien is het vele traplopen in dubbeldekkers slecht voor de knieën, stelt bestuurder Henri Janssen van vakbond FNV Spoor in een verklaring. „Met twee mensen vang je dat veel beter op.”

Overigens is niet al het rijdend personeel van NS lid van FNV Spoor, de vakbond die de staking organiseert. Leden van andere spoorbonden doen niet mee aan acties. Wel is FNV met 6.000 leden bij NS naar eigen zeggen de grootste vertegenwoordiger van personeel van het spoorbedrijf.

Dat is helemaal afhankelijk van hoeveel conducteurs en machinisten maandag gaan staken. Pas op de ochtend zelf wordt duidelijk wie zich bij de actie aansluit en wie gewoon blijft rijden. Dat maakt het voor NS moeilijk om voorbereidingen te treffen, zegt een woordvoerder. Het advies aan reizigers is voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

Voor welke lijnen heeft dit gevolgen?

Het gaat om de lijnen waarvoor Den Haag Centraal en Zwolle eind- c.q. vertrekstation zijn. Hoewel de staking zich beperkt tot die twee stations is de kans groot dat ook reizigers elders in het land er hinder van ondervinden. Als personeel op Den Haag Centraal maandag besluit geen treinen te laten vertrekken, raakt dat uiteraard ook reizigers in Leiden of op Schiphol, omdat die stations aan de lijn met Den Haag Centraal liggen.

In principe kan maandag alleen worden gestaakt door personeel dat vertrekt of aankomt op de stations van Zwolle en Den Haag, laat een woordvoerder van FNV weten. De treinen die elders vertrekken en het station aandoen – de trein Groningen-Rotterdam stopt bijvoorbeeld in Zwolle – zullen gewoon rijden.

Wel bestaat volgens de FNV-zegsman de kans dat, als veel werknemers besluiten te staken, op Zwolle en Den Haag de sporen vol raken. In zo’n geval kan het gebeuren dat een doorgaande trein niet kan passeren, waardoor ook die stil komt te staan. Mocht zo’n opstopping ontstaan, dan is de kans groot dat de gevolgen ook na 9 uur ’s ochtends nog merkbaar zijn.