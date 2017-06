Drie doden bij bomaanslag in winkelcentrum Bogota

Bij een bomaanslag in een winkelcentrum in de Colombiaanse hoofdstad Bogota zijn zaterdag drie mensen omgekomen en negen gewonden gevallen. De aanslag werd gepleegd in de vrouwen-wc, meldt AP.

Doelwit was winkelcentrum Andino, een van de grootste winkelcentra van Bogota en drukbezocht door toeristen. Vermoedelijk werd het explosieve ammoniumnitraat (een type kunstmest) gebruikt.

Onder de doden is ook een 25-jarige Française. Zij verbleef het afgelopen half jaar in Bogota en deed vrijwilligerswerk in een arme wijk van de stad. Ze was van plan binnen enkele dagen terug te keren naar Frankrijk.

ELN

Enrique Penalosa, burgemeester van Bogota, sprak van een “laffe terreuraanslag”. Hoewel de aanslag nog niet is opgeëist wees Penalosa rebellenbeweging ELN aan als schuldige. ELN is na het vredesakkoord dat in november werd gesloten met de veel grotere FARC de enig overgebleven terreurgroep in het land.

ELN zat ook achter recente aanslagen op de politie in Bogota, maar heeft laten weten niets met de aanslag op het winkelcentrum te maken te hebben. Een woordvoerder sprak van “ongefundeerde en roekeloze” beschuldigingen.

Mocht ELN wél achter de aanslag zitten, is dat opvallend: de guerrillabeweging zegt nooit burgers als doelwit te nemen. Bovendien zijn er langlopende vredesbesprekingen tussen ELN en de Colombiaanse regering.

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos bezocht het winkelcentrum zaterdagavond laat. Hij veroordeelde de aanslag, maar anders dan Penalosa weigerde hij een schuldige aan te wijzen.