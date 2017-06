Doden bij gijzeling vakantieoord Mali

Bij een gijzeling op een resort nabij de Malinese hoofdstad Bamako zijn zondag zeker twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om de eerste antiwesterse aanval in meer dan een jaar. De gijzeling is nog steeds gaande, meldt AFP. Twintig gijzelaars zijn inmiddels vrijgelaten. Het is niet bekend hoeveel mensen er nog vast worden gehouden.

Onder de doden bevindt zich een Frans-Gabonees burger. De nationaliteit van de tweede dode is niet bekend.

Doelwit was het bij westerse toeristen populaire vakantieoord Le Campement, ten oosten van Bamako. Volgens een woordvoerder van het Malinese ministerie van Veiligheid gaat het om een “jihadistische” aanval. De daders zouden ‘Allahu akbar’, ‘God is groot’ hebben geroepen, zo verklaarde een ooggetuige volgens AFP. Veiligheidstroepen hebben het gebied afgesloten.

In Mali werken ongeveer 290 Nederlandse militairen aan een VN-missie die erop gericht is de veiligheid en stabiliteit in het land te herstellen.