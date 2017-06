De hergeboorte van Yuri van Gelder

De alcohol van Rio de Janeiro is allang vertrokken uit zijn bloed en toch wordt de ringenspecialist nog steeds herinnerd aan zijn nachtelijke escapade tijdens de Olympische Spelen. Het hele land was in rep en roer rond ‘Yuri-gate’. Dit weekend hing Yuri van Gelder voor het eerst sinds de Spelen weer in de ringen, op de NK in Ahoy. Alles leek nog hetzelfde: die monsterlijke spieren in zijn bovenarmen, de vierkante nek en daarbovenop dat afgetrainde hoofd met het glanzende voorhoofd.

Waarom doet hij het nog, waar haalt hij de energie vandaan?

De ringspecialist is inmiddels 34 jaar maar hij wil zich per se kwalificeren voor de wereldkampioenschappen in Montreal.

Twee seconden horizontaal hangen tussen de ringen, handstand, zwaai-elementen, omgekeerde breedtestand en in een wolk van magnesiumpoeder eindigen met dubbele salto gestrekt.

Yuri kon het nog allemaal.

Een zucht van opluchting toen hij op het scorebord 14.300 achter zijn naam zag verschijnen; hij was Nederlands kampioen.

Op het toernooi turnde ook Epke Zonderland. Hij had de afgelopen maanden voor zijn studie medicijnen met zijn neus tussen de boeken gezeten. Even de gewone wereld opsnuiven, niet alleen maar de geur van een gymzaal.

Die geestelijke afleiding heeft Van Gelder niet. Af en toe zag ik hem in beeld; hij hing mooi stil aan de ringen in theater Carré en deed zijn oefening boven het festivalpubliek van Lowlands.

Gisterochtend zette hij een foto op Instagram. Van Gelder zat in de auto en lachte ontspannen op de selfie. Naast hem zag ik zijn vader achter het stuur, hij reed zijn zoon naar de finale. De stevige buik van meneer Van Gelder zat goed vastgesnoerd in de gordel.

Er stonden twee icoontjes onder de foto: een hartje voor zijn vader – het was vaderdag – en een rollende biceps ter aanmoediging van Yuri zelf.

Na het behalen van de titel sprak de kersverse kampioen op de radio. Voorafgaande aan het toernooi had hij zijn turncollega’s bij elkaar geroepen om het afgelopen jaar te bespreken. Kennelijk moest hij nog wat kwijt. Yuri vertelde dat hij zich weer welkom voelde, ook bij het publiek op de tribune. Na een mislukt jaar deed alle aandacht hem goed.

„Ik ben weer een soort van herboren”, sprak de turner. Hergeboorte. Daar zijn therapieën op gebaseerd: je moet proberen weer helemaal terug te gaan naar het prilste begin. Terug naar je eerste levensjaar met je ouders.

Ik zocht Yuri’s foto op Instagram nog eens op. Zijn vader, zo vertrouwd achter het stuur. Boven het portier hing een handgreep, voor als een bocht te scherp wordt genomen. Snel vastgrijpen en vasthouden, dan komt het meestal goed.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.