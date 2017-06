‘Brand Londen gevolg van jarenlange verwaarlozing’

De brand in de Londense Grenfell Tower is het gevolg van jarenlange verwaarlozing en had daarom voorkomen kunnen worden. Dat heeft de burgemeester van Londen Sadiq Khan zondag gezegd, meldt de BBC. Het dodental van de brand werd zaterdag bijgesteld naar 58.

Khan wijst het lokale bestuur en opeenvolgende regeringen aan als schuldigen. Bij een herdeningsceremonie sprak hij zondag harde woorden:

“Mensen zijn boos, niet alleen over het slechte optreden van het lokale bestuur en de regering in de dagen na de ramp, maar ook over de jaren van verwaarlozing door de gemeenteraad.”

Vooral het lokale bestuur kreeg flink wat kritiek te verduren in de dagen na de brand. Jarenlang zouden klachten van bewoners over de gebrekkige brandveiligheid in de woontoren zijn genegeerd.

Vrijdag bestormden tientallen demonstranten het gemeentehuis van de Londense deelgemeente Kensington and Chelsea. Ze eisten meer informatie over de opvang van mensen die bij de Grenfell-brand hun woning verloren.

Gevelbrand

Slachtoffers en nabestaanden zijn bovendien woedend vanwege de brandbare gevelbekleding van de woontoren. Hierdoor kon de brand zich aan de buitenkant van het gebouw razendsnel verspreiden. De Britse minister van Financiën Philip Hammond gaf zondag toe dat de gevelbleding niet gebruikt had mogen worden op de woontoren:

“Ik heb begrepen dat de gevelbekleding die is aangetroffen verboden was volgens de in het Verenigd Koninkrijk geldende bouwrestricties. We moeten achterhalen welk materiaal precies is gebruikt en hoe het was aangebracht.”

Eerder liet de Britse overheid in een verklaring weten dat het materiaal niet gebruikt had mogen worden bij gebouwen hoger dan 18 meter. Vanaf die hoogte gelden er strengere eisen voor de brandveiligheid van gevelbekleding.

Volgens Hammond worden andere woontorens in het Verenigd Koninkrijk momenteel geïnspecteerd. Het gaat om zo’n 2.500 woontorens door heel het land. De minister stelde dat een strafrechtelijk onderzoek moet achterhalen of er bij de verbouwing van de Grenfell Tower, zo’n twee jaar geleden, regels zijn overtreden.