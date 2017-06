Aftellen naar de Ronde van Frankrijk

Twee ritzeges en een tweede plaats voor sprinter Dylan Groenewegen in de Ster ZLM Toer. Een derde plaats in het eindklassement in de Ronde van Zwitserland voor kopman Steven Kruijswijk. Een geslaagde hoogtestage voor Robert Gesink en George Bennett in de Sierra Nevada. Vergeet de zwakke prestaties in de voorjaarsklassiekers en de tegenvallende campagne in de Ronde van Italië. Twee weken voor de start van de Tour de France in Düsseldorf zag de wereld er zondag een stuk rooskleuriger uit voor Lotto-Jumbo, nog altijd de enige Nederlandse ploeg op het hoogste niveau van de World Tour.

Jammer alleen dat Kruijswijk niet meedoet aan de Tour. Een ingetogen glimlach vertelde zijn verhaal, zondag op het erepodium naast de Sloveense eindwinnaar Simon Spilak (Katjoesja) en nummer twee, de Italiaan Damiano Caruso. Gevallen voor de Giro, gevallen in de eerste week. Geen hoofdrol zoals vorig jaar, en ook nog eens als nummer acht in het klassement op de voorlaatste dag uitgevallen met maagproblemen. Maar in Zwitserland toonde de 30-jarige klimmer zijn veerkracht. Elke bergrit vooraan en zesde in de slottijdrit, die werd gewonnen door de Australische specialist Rohan Dennis. Tevreden met zijn derde plaats gaat Kruijswijk rusten en trainen. Voor hem geen Tour maar de Vuelta als volgend doel.

De Ronde van Zwitserland was dit jaar niet besteed aan de favorieten voor de Tourzege, die vorige week massaler dan andere jaren kozen voor het Critérium du Dauphiné. Daar wierp de Australiër Richie Porte zich op als uitdager voor drievoudig Tourwinnaar Chris Froome. In Zwitserland reden de afgelopen week wel rittenkapers en kanshebbers voor de groene trui zich warm, onder geringe publieke belangstelling. Wereldkampioen Peter Sagan was zaterdag voor de tweede keer oppermachtig in de eindsprint. Ook Philippe Gilbert pakte een ritzege mee, net als de Australiër Michael Matthews.

De pure sprinters verkozen als voorbereiding de Ster ZLM Toer, een vijfdaagse rittenkoers door Nederland en België, boven de bergen in de Zwitserland. Na ritzeges in de tweede en derde etappe moest Groenewegen zondag in de slotrit met start en finish in Oss de Duitser Marcel Kittel laten voorgaan. „Ik kwam er niet meer overheen”, sprak Groenewegen (23) na afloop. Een tegenvaller na twee zeges? „Natuurlijk was ik graag met nog een overwinning aan de haal gegaan. Ik zat ook in het wiel van Kittel, maar dit keer was hij echt sterker.”

Lotto-Jumbo zet in de Tour opnieuw in op de sprinttrein rond Groenewegen, die vorig jaar bij zijn debuut al eens naar een vierde plaats sprintte. De regerend nationaal kampioen won vorig jaar een rit in de Eneco Tour en bracht met zijn twee ritzeges in de Ster ZLM Toer zijn totaal dit jaar op vijf zeges. In de Tour volgt zijn eerste kans al in de tweede etappe, met aankomst op de Boulevard de la Sauvenière in Luik.

„Het was een groot gevecht maar niets vergeleken met wat we in de Tour gaan tegenkomen”, zei ploegleider Merijn Zeeman na de verloren sprint tegen Kittel. „Ik denk dat we het ten opzichte van vorig jaar al een stuk beter doen, maar het moet nóg beter.”

De volgende topsprinter

Onlangs liet voormalig topsprinter Jean-Paul van Poppel, zelf winnaar van negen Touretappes, zich in het blad Wielerrevue lovend uit over Groenewegen. „Na mezelf en Jeroen Blijlevens is hij in mijn ogen de volgende topsprinter.” Volgens Van Poppel kan Groenewegen in de Tour nu al de strijd aangaan met de internationale top. „Kittel is momenteel nog te sterk, maar Cavendish en Greipel kan hij al de baas.”

In de Ster ZLM Toer prepareerde ook een ander speerpunt van Lotto-Jumbo zich voor zijn Tourdebuut. Primoz Roglic – 27 jaar, geboren in Slovenië en in het profpeloton direct al bekend als voormalig schansspringer – presteert in zijn tweede jaar in Nederlandse dienst spectaculair. Na zijn eindzege in de Ronde van de Algarve schitterde hij in de Ronde van het Baskenland: ritwinst in de bergen, ritwinst in de tijdrit, vijfde in het klassement. Dan de Ronde van Romandië: winst in de tijdrit (voor Porte en Froome), derde in het klassement. In de Ster ZLM Toer winnaar van de proloog en tweede in de eindstand, achter de Portugees José Goncalves (Katjoesja). En waarom zou Roglic geen kanshebber zijn voor de gele trui, als de Tour op zaterdag 1 juli in Düsseldorf begint met een tijdrit over 14 kilometer?