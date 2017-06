’24 burgerdoden bij Saoedisch bombardement Jemen’

Bij een luchtaanval op een markt in Sa’dah in Noordwest-Jemen zijn zeker 24 burgerdoden gevallen, meldt persbureau AFP op basis van medisch hulpverleners en ooggetuigen. De aanval zou zijn uitgevoerd door de internationale coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Het gebied is in handen van de shi’itische Houthi-rebellen.

Op de markt die is getroffen wordt qat verhandeld, een plant die een stimulerende werking heeft als erop gekauwd wordt. De drug is verboden in Saoedi-Arabië, maar de markt dient als uitvalsbasis voor de smokkel naar het land. Onder de doden zijn volgens getuigen meerdere smokkelaars die net terugkwamen uit Saoedi-Arabië.

Het bombardement vond plaats nabij de grens met Saoedi-Arabië



De coalitie van Saoedi-Arabië wordt er vaker van beschuldigd veel burgerdoden te maken. In maart vielen er 22 doden toen een markt in het vissersplaatsje Khoukha in West-Jemen werd getroffen.

Hongersnood

Bij een aantal incidenten heeft Saoedi-Arabië toegegeven fouten te hebben gemaakt, zoals bij een bombardement op een rouwbijeenkomst in de hoofdstad Sana’a waarbij 140 burgerslachtoffers vielen. Volgens Saoedi-Arabië gebruiken de Houthi-rebellen, die steun krijgen van het eveneens shi’itische Iran, burgers vaak als menselijk schild.

Bij de burgeroorlog die in 2015 begon zijn naar schatting al tussen de 8.000 en 10.000 burgers gedood. De humanitaire gevolgen zijn groot. Volgens de VN dreigt er hongersnood in de helft van de 22 provincies van Jemen.

Die wordt mede veroorzaakt door het verbouwen van qat. Een groot deel van de Jemenieten is verslaafd aan de drug en de markt voor qat bloeit. Daarom wordt die plant wel verbouwd, terwijl boeren zijn gestopt met eetbare gewassen produceren. Die ontwikkeling speelde al in de aanloop naar de burgeroorlog. Het conflict heeft het tekort aan voedsel nog eens verergerd.