Zeven vermisten na botsing marineschip VS

Zeven bemanningsleden van een Amerikaans marineschip zijn zaterdagochtend vermist geraakt nadat het schip een aanvaring had met een Filipijns containerschip voor de kust van Japan. De kapitein en een ander bemanningslid raakten hierbij gewond. Dat meldt de Amerikaanse marine.

10:18P ET Update: Will join Japanese helicopters, ships and aircraft to render assistance. More to follow - https://t.co/H3ivRgIh65 4/4 — U.S. Navy (@USNavy) June 17, 2017

Reddingswerkers zijn op zoek naar de vermisten. Volgens een woordvoerder van de Japanse marine zijn de bemanningsleden waarschijnlijk in het water beland of zitten ze vast in het beschadigde deel van het schip. Dat meldt persbureau AP.

De Amerikaanse admiraal Scott Swift zei in een verklaring.

“We richten ons nu op twee dingen: de veiligheid van het schip en het welzijn van de zeelieden. We danken onze Japanse partners voor hun hulp”.

Botsing

De botsing vond plaats ten zuidwesten van de Japanse stad Yokosuka. Het marineschip maakt water maar de marine laat weten dat ze de situatie onder controle hebben. Bemanningsleden van een ander Amerikaans marineschip zijn aanwezig om te helpen.

Het is nog onduidelijk hoe de botsing heeft kunnen plaatsvinden. Het containerschip is ongeveer vier keer zo groot als het marineschip en de meeste opvarenden waren aan het slapen toen de botsing plaatsvond. Het gebied is zeer druk met zeeverkeer.